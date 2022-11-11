Из-за поражения армии России в войне против Украины Путин прекратил госпрограмму вооружения

Президент России поручил переписать нормативы поставок армии и привести их в "соответствие с реальными потребностями" армии.

Глава Кремля Владимир Путин приостановил действие госпрограммы производства оружия РФ, на которую из федерального бюджета за последние 10 лет было выделено 20 трлн рублей.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "Ведомости" со ссылкой на источники.

По информации источников, в начале ноября 2022-го президент России поручил переписать нормативы поставок армии и привести их в "соответствие с реальными потребностями" армии до 14 ноября.

Это фактически останавливает госпрограмму вооружений России, по которой в последние годы проводили закупки и финансировали военно-промышленный комплекс. Прекратили и разработку новой программы, оцениваемой в 22 трлн рублей.

Причиной послужило поражение армии России в войне против Украины. Теперь российские власти собираются "пересмотреть приоритеты".

Как отмечают пропагандистские СМИ РФ, по действовавшему ранее плану к 2020 году доля современного вооружения в армии РФ должна была вырасти до 70%.

Отмечали о поступлении в дивизионы танков "Армата", нового бомбардировщика, 600 самолетов, тысячи вертолетов и другой техники. Однако в Украину российская армия вошла на старуху.

Напомним, Россия не смогла испытать "оружие Апокалипсиса", поэтому подлодка возвращается в порт.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что бомбардировка атомными бомбами японских городов Хиросима и Нагасаки продемонстрировала, что "не нужно атаковать крупные города для того, чтобы победить".

Читайте также: