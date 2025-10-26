Путин пугает мир новым супероружием: что известно о ядерной ракете "Буревестник"

Российская ракета "Буревестник"

В России состоялось испытание ракеты 9М730 «Буревестник», которая двигалась на ядерном топливе. Начальник Генштаба армии РФ Валерий Герасимов доложил президенту Путину, что ракета преодолела 14 000 км и находилась в воздухе около 15 часов. Он добавил, что ракета способна преодолеть любую систему противоракетной обороны и имеет неограниченную дальность полета.

Агентство Reuters собрало все, что известно о новом супероружии, которым хозяин Кремля пугает мир.

9М730 «Буревестник» — это крылатая ракета наземного базирования. Она не только способна нести ядерную боеголовку, но и имеет ядерный двигатель. НАТО называет ее SSC-X-9 Skyfall.

Впервые Путин сообщил об этом проекте в марте 2018 года.

Некоторые западные эксперты поставили под сомнение стратегическую ценность такого оружия, заявив, что «Буревестник» ничего не добавит к тем возможностям, которые Москва уже не имеет. К тому же, работая на ядерном двигателе, ракета может выбрасывать радиацию вдоль траектории своего полета.

Ядерный двигатель «Буревестника» позволяет летать гораздо дальше и дольше, чем традиционные турбореактивные или турбовентиляторные двигатели, которые ограничены количеством топлива. Некоммерческая организация безопасности, базирующаяся в США, заявила, что ракета потенциально может оставаться в воздухе в течение нескольких дней.

«Во время эксплуатации „Буревестник“ будет нести ядерную боеголовку (или боеголовки), будет облетать земной шар на низкой высоте, избегать противоракетной обороны и обходить рельеф местности; и сбрасывать боеголовку (и) в труднопредсказуемом месте (или местах)», — говорится в отчете за 2019 год.

Некоторые западные эксперты утверждают, что дозвуковая скорость «Буревестника» сделает его заметным, и чем дольше он будет в полете, тем уязвимее он будет становиться.

В ответ на это российский военный эксперт Алексей Леонков в 2019 году написал, что роль «Буревестников» будет заключаться в ликвидации «остатков» командных пунктов, военных баз, заводов и электростанций противника после того, как Россия уже запустит межконтинентальные баллистические ракеты, до того момента системы ПВО противника не смогут их остановить.

Технические характеристики «Буревестника»

Международный институт стратегических исследований, ссылаясь на специализированный российский военный журнал в 2021 году, заявил, что «Буревестник» будет иметь номинальную дальность полета до 20 000 км, поэтому может базироваться где угодно в России и поражать цели в Соединенных Штатах.

В том же российском журнале отмечалось, что условная высота полета ракеты составляла всего 50-100 метров, что значительно ниже, чем у крылатой ракеты с обычным двигателем. Это затрудняет ее обнаружение радарам противовоздушной обороны.

Эксперты считают, что «Буревестник» будет запускать небольшая твердотопливная ракета, которая будет нагнетать воздух в двигатель, содержащий миниатюрный ядерный реактор. Перегретый и, возможно, радиоактивный воздух будет взрываться, обеспечивая тягу вперед.

Несчастные случаи во время испытаний

По словам западных экспертов, «Буревестник» имеет плохой послужной список испытаний с многочисленными прошлыми неудачами.

В 2019 году по меньшей мере пять российских специалистов по ядерной энергетике погибли в результате взрыва и выброса радиации во время эксперимента в Белом море, а источники в американской разведке заявили, что подозревают, что это было частью испытания «Буревестника».

Путин вручил их вдовам высшие государственные награды, заявив, что оружие, которое они разрабатывают, не имеет аналогов в мире, хотя и не назвал его названия.

Об успешном испытании ракеты в октябре 2023 года.

Где расположена стартовая площадка

Двое американских исследователей заявили в 2024 году, что они определили вероятное место развертывания ракеты, рядом с хранилищем ядерных боеголовок под названием Вологда-20 или Чебсара.

Это место расположено в 475 км к северу от Москвы.

Напомним, эксперт по средствам радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский ранее напоминал, что Россия уже провела 14 испытаний этой ракеты и 13 из них завершились неудачно.