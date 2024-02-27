"Путина нужно остановить в Украине": экс-генерал Бундесвера сообщил, что поможет ВСУ перейти в наступление

Ракеты Taurus помогли изменить ситуацию на фронте. Германия готова помочь Украине всем возможным, в то же время должна как можно скорее принять решение об их передаче.

Об этом в комментарии "Укринформу" сказал бригадный генерал Бундесвера в отставке Клаус Виттманн.

"Ракеты – это оружие, которое имеет решающее значение, ведь Украина должна разрушить логистику врага, включая Керченский мост", – сказал военный эксперт.

По его словам, главное сейчас – остановить наступление российской армии. Британские авиационные крылатые ракеты класса "воздух-земля" StormShadow и французские авиационные крылатые ракеты класса "воздух-земля" Scalp очень помогают, но в ВСУ их немного, и они имеют меньший радиус действия, чем немецкие Taurus.

"Если какое-то оружие может остановить российское наступление – это уже так называемый "геймченджер", то то, что может изменить правила игры, регионального масштаба. Но, конечно, это не то, что немедленно остановит войну, признал эксперт, добавив, что он " каждый день вместе с другими борется за то, чтобы правительство ФРГ приняло решение о передаче дальнобойных ракет Taurus", – сказал военный эксперт.

Виттманн также выразил надежду, что канцлер ФРГ Олаф Шольц, несмотря на недавнее заявление о нежелании передавать Украине Taurus, все же изменит свое мнение. В конце концов канцлеру понадобилось после его исторической речи в Бундестаге в конце февраля 2022 года "три четверти года", чтобы принять положительное решение об отправке в Украину боевых танков. Дебаты по Taurus идут уже столько же, "следовательно, пора", отметил генерал.

Он отметил, что точечными ударами по объектам в России Украина доказала ответственность по использованию оружия дальнего радиуса действия, а другие спорные контраргументы, как будто необходимость привлечения солдат бундесвера к программированию ракет, неверны.

"Это сугубо вопрос политической воли. Но канцлер этого не хочет, и спекуляции по его настоящим мотивам нивелируют его четкие заявления о важности военной поддержки для Украины; его действия кажутся половинчатыми", – сказал Клаус Виттманн.

Виттманн предположил, что Шольц действительно остро воспринимает угрозы президента РФ Путина, но слабость Запада не замедлит его агрессивность Путина, а наоборот.

"Путина нужно остановить в Украине", – сказал Клаус Виттманн.

Он отметил, что западные партнеры, в частности Германия, должны предоставить Украине гораздо больше средств, прежде всего бронированных машин разного класса, и гораздо раньше. Медлительность Германии привела к тому, что ВСУ не имел достаточного количества боевой бронированной техники, чтобы расширить успехи своего контрнаступления под Харьковом и Херсоном осенью 2022 года.

Оставление ВСУ Авдеевки

Клаус Виттманн также добавил свой комментарий о ситуации под Авдеевкой.

По его словам, эти позиции нужно было оставить, чтобы спасти людей. Российские потери там были очень велики, в этом плане Авдеевка исполнила свою немаловажную роль. В настоящее время ВСУ обустраиваются на новых позициях.

"С военной точки зрения это нормально, это «мобильная защита», — заметил бывший бригадный генерал. Он надеется, что ВСУ получат подкрепление, в частности боеприпасы, ПВО, бронированную технику и тому подобное, чтобы через 2-3 месяца снова перехватить инициативу. Удастся ли это, зависит исключительно от западных партнеров, не имеющих права забывать, что эта война ведется также и в их интересах", – сказал Клаус Виттманн.

Он убежден, что в случае уменьшения помощи Украине от США, Европа должна заменить этого партнера.

Клаус Виттманн считает, что ЕС из 450 млн. жителей, втрое больше, чем в России, и гораздо более мощной экономикой имеет возможность это сделать.

"Демократии не могут как тоталитарные режимы запустить столь быстро военную промышленную машину, но они могут сделать достаточно много", – сказал Клаус Виттманн.

Ранее речь шла о том, что на Авдеевском направлении стабилизирована линия обороны в районах Тоненького, Орловки и Бердичев. Общие потери врага за сутки 27 февраля составили 347 человек, заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.