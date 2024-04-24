ПВО, которая могла бы прикрыть Харьков: военный эксперт Коваленко рассказал о важном ЗРК малого радиуса действия

В зависимости от модификации ракеты этот ЗРК имел возможность поражать цели на расстоянии до 8 км и по высоте до 3 км.

Зенитно-ракетный комплекс ближнего радиуса MIM-72A/M48 Chaparral ("Чапарел") вполне мог бы оказаться на защите такого города, как Харьков.

Об этом сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"В то время как сейчас при обсуждении крайне актуальной темы усиления ПВО постоянно звучит как мантра одно и то же название ЗРК Patriot, я обращаю внимание на ЗРК малого радиуса действия, которые есть в мире, в строю или на складах, но какие Украина по которым причин не получала и о запросах этих систем ничего не было известно", – отметил он.

Зенітно-ракетний комплекс ближнього радіусу MIM-72A M48 Chaparral Фото: Telegraf

Что известно о зенитно-ракетном комплексе ближнего радиуса MIM-72A/M48 Chaparral

По информации эксперта, система "Чапарел" была использована в 1969 году, но к 1997 году полностью выведена из состава Армии США.

"В то же время США на вооружении имели 600 ПУ, с боекомплектом более 5 300 ракет. Причем, ракетами к данной системе были достаточно распространены, а так же до сих пор применяемые – AIM-9", – говорит Коваленко.

В зависимости от модификации ракеты этот ЗРК имел возможность поражать цели на расстоянии до 8 км и по высоте до 3 км. Скорость ракеты 1,5 Маха, позволяющая перехватывать широкую номенклатуру дозвуковых целей, от дронов до крылатых ракет.

"С учетом массовости данных систем ЗРК, они вполне могли бы стать интересным вариантом прикрытия не только городов в вопросах обеспечения эшелона малого радиуса действия, но и линии боестолкновений, особенно в вопросах борьбы со штурмовой авиацией и ударными вертолетами", — выразил мнение эксперт.

По словам Коваленко, в целом для этих ЗРК эффективное прикрытие в эшелоне такого города, как Харьков, может быть в количестве 8 единиц и более.

"Опять же, обратите внимание, что данные ЗРК были сделаны сотни и не все они отправлены на переплавку и в музеи, а в ряде стран Chaparral продолжают нести боевое дежурство, например, в Тайване, Марокко, Египте. В Израиле они были сняты с вооружения 2003 года, Португалии 2018-го, Чили 2024-го. Поэтому, очень интересный экземпляр, в вопросах закрытия потребностей эшелона малого радиуса действия, которого одинаково критически не хватает как для тыловой Украины, так и ЛБС», — объясняет эксперт.

Напомним, ночью против 24 апреля кафиры нанесли удары по Харькову ракетами С-300. Попадание произошло в землю на территории ЖК в Шевченковском районе.

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