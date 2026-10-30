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Дата публикации
Категория
Оружие
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«ПВО в обмен на уступки»: США могут задержать ракеты Patriot для Украины до выборов — Euronews

Ситуация со снабжением остается неопределенной, а союзники Киева не уверены, что необходимое вооружение поступит вовремя.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Patriot PAC-3 MSE

Patriot PAC-3 MSE / © Фото из открытых источников

В НАТО опасаются, что Соединенные Штаты могут задержать передачу Украине ракет-перехватчиков для систем Patriot до проведения промежуточных выборов.

Об этом сообщает Euronews.

По информации издания, Украина обратилась к министру обороны США Питу Хегсету с просьбой утвердить соглашение о поставках критически важных средств противовоздушной обороны. Однако в Североатлантическом альянсе сомневаются, что ракеты передадут к промежуточным выборам в Соединенных Штатах, которые должны пройти на следующей неделе.

Источники Euronews в НАТО утверждают, что президент США Дональд Трамп использует военную помощь и вопросы передачи перехватчиков как инструмента давления на украинское руководство.

В частности, Вашингтон, по данным издания, стремится добиться от Киева прекращения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, а также уступкам во время мирных переговоров.

Тем временем потребность Украины в средствах противовоздушной обороны растет из-за интенсивных российских атак. По данным украинской стороны, в течение двух недель Россия применила более 100 баллистических ракет для ударов по Киеву и Киевской области.

В то же время, возможности производства американских ракет Patriot остаются ограниченными: предприятия выпускают примерно 60–65 таких перехватчиков ежемесячно. Дополнительную нагрузку на запасы создают боевые действия на Ближнем Востоке и война против Ирана, что усугубляет глобальный дефицит вооружения.

На фоне нехватки ракет генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее призвал европейских союзников передать Украине существующие у них системы Patriot.

Однако некоторые страны пока не поддержали эту инициативу. В частности, Греция и Испания, имеющие системы предварительной модификации PAC-2, до сих пор не откликнулись на призыв.

Германия, в свою очередь, получила лицензию на производство ракет PAC-2. Однако начало поставок ожидается не раньше конца 2026 или начала 2027-го.

В то же время, планы по организации лицензионного производства ракет Patriot непосредственно в Украине пока остаются заблокированными.

Ранее сообщалось, что для защиты городов зимой Украине нужно примерно 4–5% запаса противоракет PAC-3, имеющихся в США.

Мы ранее информировали, что США задерживают передачу Украине современных ракет-перехватчиков PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot.

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