Работы разминируют путь для штурмовиков: что известно о "Вивальде" на Лиманщине (видео)

Разминирование работами Фото: Скрин видео Третьего армейского корпуса

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Во время наступательных действий в Лиманской области наземные роботизированные комплексы (НРК) помогали штурмовым подразделениям продвигаться вперед. Работы-разминчики уже очистили от мин более 30 км территории.

Об этом сообщили в Третьем армейском корпусе.

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Там также обнародовали рассказ командира взвода наземных роботизированных комплексов 96-го отдельного батальона поддержки корпуса — военнослужащего с позывным Татарином.

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Відео Третього армійського корпусу

По его словам, НРК использовали именно для разминирования при наступлении. Такой подход позволяет выполнять опасную работу без непосредственного вовлечения военнослужащих в пребывание на заминированном участке.

«Не человек должен разминировать — это должен делать робот», — подчеркнул Татарин.

В корпусе отметили, что в настоящее время Третий армейский корпус является первым и единственным подразделением, применяемым НРК-разминировщиками для поддержки наступательных действий.

Там также отметили использование собственных разработок и возможности быстро адаптировать технику к новым вызовам войны. По данным корпуса, это позволяет внедрять решения в соответствии с потребностями непосредственно на поле боя.

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Применение роботизированных систем является частью развития корпуса, предусматривающего уменьшение количества военнослужащих на наиболее опасных участках и их замену роботизированными комплексами.

В Третьем армейском корпусе сообщили, что совместными усилиями подразделений НРК уже разминировано более 30 км территорий. В корпусе ожидают, что этот показатель будет дальше расти.

О роботизированной операции пишут иностранные СМИ

Применение роботизированных систем во время «Вивальди» уже привлекло внимание зарубежных медиа. В частности, немецкое издание Bild 26 сентября опубликовало материал о роботизированной операции Третьего армейского корпуса.

Издание пишет, что во время второй фазы операции «Вивальди» крупные бомбардировочные дроны якобы доставляли вооруженные наземные роботизированные комплексы более чем на 10 км вглубь контролируемой российскими войсками территории.

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По данным Bild, командование Третьего корпуса сообщало о значительных потерях российских военных во время этой операции. В частности, бригадный генерал Андрей Билецкий заявил о более чем 800 погибших российских военных во второй фазе «Вивальди», а общие потери, по его словам, вместе с ранеными и пленными превысили 3000 человек.

Bild отдельно отмечает, что независимо проверить эти цифры невозможно.

Издание также сообщает о применении наземных роботов для поражения российских позиций. По данным украинской стороны, беспилотные системы двигались впереди украинских военных и участвовали в наступательных действиях.

Третий корпус обнародовал видео, на котором показано применение FPV-дронов и тяжелых бомберов FATUM 60-й отдельной механизированной бригады во время деоккупации Новоселовки, Шандриголового и Среднего.

Работы должны забирать наиболее опасную работу

Применение роботизированных систем является частью развития Третьего армейского корпуса. В корпусе отмечают, что его цель — уменьшить количество военнослужащих на наиболее опасных участках и передавать часть задач роботизированной технике.

Речь идет не только об ударных системах, но и о выполнении опасных инженерных задач, в частности разминирования.

По данным Третьего корпуса, совместными усилиями подразделений НРК уже разминировано более 30 км территории. В корпусе ожидают, что этот показатель будет дальше расти.

Война в Украине — какая ситуация сейчас на фронте

Напомним, ранее стало известно, что Россия потеряла четверть миллиона человек на фронте. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в ООН.

В то же время армия РФ смогла захватить чуть более тысячи квадратных километров украинской территории в этом году.

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