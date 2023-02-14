Ради условий в пользу ВСУ: Остин сообщил, какое оружие передадут Украине для наступления весной

Страны-союзники полны решимости продолжать поддержку Украины. Государства верят в успех украинских войск во время весеннего наступления, сказал глава Минобороны США.

Министр обороны США Ллойд Остин предоставил список оружия, которое получит Украина для наступления весной.



Об этом шла речь во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе.

"Мы знаем, что РФ опрокидывает новые войска на поле боя. Украина хочет сейчас установить условия на поле боя, которые продолжат быть в ее пользу. Мы ожидаем от ВСУ наступления весной. Так что мы с партнерами из Контактной группе усиленно работаем, чтобы Украина имела потенциал в бронетехнике, чтобы создать необходимый эффект на поле боя", – сказал Остин.

В феврале 2023 года США объявили об очередной военной помощи Украине:

системы HIMARS,

боеприпасы,

противотанковые снаряды,

1,75 млрд долларов на укрепление обороноспособности

"Москва обрушила на своего соседа год трагедии и террора, в то же время мир увлекается мужеством украинцев", – сказал он.

Члены Контактной группы приняли решение выделить Украину:

Bradley и Abrams (США),

танки Challenger (Британия),

модернизированные танки (США, Нидерланды, Чешская Республика),

танки Т-72 (Польша)

Также помощь включает важные шаги от Канады, Германии, Испании, Норвегии, Дании, Нидерландов, Польши и Португалии по танкам Leopard.

"Мы сегодня слышали о выделении серьезных средств ПВО. Франция и Италия совместно передадут Украине систему ПВО. Франция также объявила о сотрудничестве с Австралией по производству боеприпасов 155 калибра", — добавил Остин.

Напомним, также глава Пентагона США Ллойд Остин в Брюсселе ответил на вопрос о поставке Украине боевой авиации.

Отметим, что на 9 "Рамштайне" решения по ракетам и авиации ни США, ни союзники еще не приняли.

Читайте также: