"Шахеды" с радиацией вгатили по Украине: в Воздушных силах ответили, действительно ли есть угроза

Беспилотник / © ТСН

Реклама

В Воздушных Силах ВСУ отреагировали на информацию об обнаружении повышенного радиационного фона на обломках сбитого российского дрона. В ВСУ призвали граждан не поддаваться панике и опровергли слухи о новом тайном оружии оккупантов.

Об этом «Новости.LIVE» рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

Военные оперативно расставили все точки над «і» и призвали украинское общество к спокойствию. По словам Игната, зафиксированное излучение не свидетельствует о создании врагом каких-либо новых средств массового поражения.

Реклама

Чиновник объяснил, что причиной повышенного фона являются элементы старой советской авиационной ракеты Р-60, которую россияне пытались поставить на вооружение своего модифицированного ударного дрона «Герань-2». Этот тип боеприпасов имеет конструктивную особенность — сердечник, изготовленный из обедненного урана, по своей природе не активный.

«Это сплав, там же неактивен этот уран. Кажется, в соцсети уже все люди расписали, объяснили, что это просто стандартный сплав, который используется в этой старой еще советской ракете», — подчеркнул Игнат.

В ВСУ отмечают, что оккупанты используют подобные ракеты во время воздушных налетов для попыток противодействия украинской авиации и вертолетам, перехватывающим вражеские беспилотники-камикадзе.

Несмотря на то, что обедненный уран в составе сплава ракеты классифицируется как неактивный, поврежденные во время сбивания или взрыва элементы конструкции все равно требуют строгого соблюдения правил безопасности при обращении с ними.

Реклама

Гражданам настойчиво напоминают, что в случае обнаружения каких-либо обломков беспилотных летательных аппаратов, ракет или других неизвестных боеприпасов, категорически запрещено подходить к ним близко, трогать руками, пытаться разобрать или перемещать с места падения. О таких находках необходимо немедленно информировать экстренные службы ГСЧС или Нацполиции.

Обстрел радиоактивными беспилотниками — последние новости

Напомним, в Черниговской области после российской атаки в апреле 2026 года СБУ обнаружила обломки модифицированного беспилотника «Герань-2» с ракетой Р-60. В ходе обследования фрагментов правоохранители зафиксировали повышенный уровень радиации.

По данным следствия, в боевой части ракеты были обнаружены элементы из обедненного урана — изотопы Уран-235 и Уран-238. Опасные фрагменты локализовали и транспортировали в специализированное место хранения, а по факту открыли уголовное производство по статье о военных преступлениях.

Также специалист по системам связи и советник министра обороны Сергей (Флэш) Бескрестнов рассказал, что российские войска начали оснащать дроны-камикадзе «Шахед» старыми советскими ракетами Р-60 класса «воздух-воздух» для поражения украинской авиации и вертолетов. После падения таких беспилотников на местах выявляют повышенный уровень радиации.

Реклама

По словам специалистов, в боевой части этих ракет используются стержни из обедненного урана, представляющие опасность для людей в случае контакта с обломками. Украинцев призывают не приближаться к сбитым дровам и сразу сообщать о них экстренные службы.

Новости партнеров