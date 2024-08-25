Ракета-дрон "Паляница": какие объекты врага окажутся под ударом — эксперт

Этот управляемый боеприпас может преодолеть расстояние до 1000 км.

В радиусе действия нового украинского оружия – ракеты-дрона "Паляницы" – расположено около 20-25 российских аэродромов, а также большое количество складов с боеприпасами.

Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан в комментарии “24 каналу”.

По его словам, благодаря турбореактивному двухконтурному двигателю этот управляемый боеприпас может преодолеть расстояние до 1000 километров, а его боевая часть может иметь до 500 килограммов. Для управления такой ракетой-дроном нужна только ее связь со спутником.

Роман Свитан отметил, что в пределах досягаемости "Паляницы" расположены около 20-25 российских аэродромов, не считая вражеских складов.

Эксперт подчеркнул, что в случае массового запуска ракет-дронов в количестве до 100 единиц, половина из них сможет пройти через российскую ПВО и поразить цель. Но даже в случае сбития "Паляница" выполнит свою задачу, взяв на себя вражескую ракету, которая значительно дороже украинского боеприпаса.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успешном применении украинской ракеты-дрона "Паляница".

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