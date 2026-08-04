Ракета "Фламинго" будет иметь новый двигатель: что известно о первых прототипах

Ракеты «Фламинго» будут иметь турбореактивный двигатель / © Associated Press

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Украинский оборонный сектор продолжает трансформацию под ежедневным давлением войны. Руководитель Fire Point Ирина Терех рассказала о разработке украинских ракет, новом двигателе для «Фламинго» и баллистической программе.

Об этом пишет TWZ.

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Новый турбореактивный двигатель для ракет «Фламинго»

Крылатая ракета «Фламинго» способна преодолевать значительные расстояния, но ключевым требованием при ее проектировании была гибкость в выборе силовых установок. Несмотря на первоначальное использование двигателей АИ-25ТЛ, конструкция позволяет интегрировать не менее 5 различных типов двигателей. Потому ракета «Фламинго» может получить турбореактивный двигатель.

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Одновременно Fire Point совместно с профильным конструкторским бюро разрабатывает собственный турбореактивный двигатель, созданный специально для дронов. Создать его хотят как можно скорее. Испытания всех образцов хотят завершить уже к концу 2026 года.

Первые 10 прототипов уже проходят сборку, а серийное производство планируют запустить в следующем году.

«Но в то же время мы начали разрабатывать собственный турбореактивный двигатель с тем же конструкторским бюро, которое много лет назад разрабатывало 25 TL, и построили мы его специально для БпЛА, а не для авиации. И это заняло немало времени, более 1,5 года. И сейчас мы собираем первые 10 прототипов будущих турбореактивных вентиляторных двигателей нашего производства».

На упреки в эффективности разработки в компании реагируют спокойно. Там добавляют, что боевое применение требует постоянного усовершенствования. Основное внимание уделяется защите от систем радиоэлектронной борьбы.

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«Мы предоставили навигационное решение, которое полностью устойчиво к радиоэлектронной борьбе, глушению и любым помехам. Поэтому после каждой миссии мы видим улучшение по обе стороны — как в нашей программной части, так и в планировании», — подчеркнула руководитель Fire Point.

Максимальные объемы производства существенные — до 7 ракет в день, но реальный уровень производства напрямую зависит от скорости поступления контрактов и финансирования. Пока Fire Point не вышла на отметку 7 ракет в день.

Ирина Терех добавила, что прямо сейчас проходят переговоры с немецким оборонным гигантом Diehl Defense по поводу потенциального сотрудничества и интеграции новых головок самонаведения.

Сегодня компания работает над несколькими ключевыми линейками:

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FP-1 и FP-2 — ударные дроны, которые адаптируют под новые задания, в частности, для поражения динамических морских целей в Черном и Азовском морях.

«Фламинго» — крылатая ракета большой дальности.

FP-9 — баллистическая ракета с заявленной дальностью до 850 км.

FP-7.x — проект более дешевой альтернативы противоракет для систем Patriot.

Что известно о баллистической программе

Наиболее амбициозным проектом компании остается баллистическая ракета FP-9, призванная достигать целей на расстоянии до 850 км. Создание этой системы требовало построения совершенно новой инфраструктуры для заливки жесткого ракетного топлива.

Из-за постоянных атак на промышленные центры производство пришлось максимально рассредоточить.

«Когда я говорю „завод“ — а сейчас у нас есть 90 таких объектов — я имею в виду целую экосистему с логистикой и складами. Все спрятано и рассредоточено так, что критические компоненты всегда дублируются, утраиваются или увеличиваются в четыре раза», — пояснила Терех.

Параллельно идет работа над проектом FP-7.x — перехватчиком, который должен удешевить ПВО по сравнению с классическими ракетами PAC-2 и PAC-3.

Главная цель проекта — снизить стоимость одного перехватчика ниже 1 млн евро путем использования новых головок самонаведения.

Германия интересуется ракетами «Фламинго»

Напомним, соучредитель украинской оборонной компании Fire Point Денис Штиллерман в интервью Financial Times сообщил, что Германия потенциально рассматривает украинские ракеты «Фламинго» как альтернативу американским Tomahawk.

Берлин уже финансирует закупки украинских беспилотников FP-1 и FP-2 для ВСУ и проявляет значительный интерес к дальнобойным системам, чтобы обеспечить союзникам большую независимость в сфере безопасности.

Сейчас Fire Point производит около 200 ракет «Фламинго» ежемесячно, но при дополнительном финансировании и заказах компания способна существенно увеличить объемы производства.

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