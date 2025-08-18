Ракета "Фламинго": достанет ли новое украинское оружие до Москвы и как оно изменит ход войны

Запуск ракеты / фото иллюстративный / © скриншот с видео

В Украине создали новую дальнобойную ракету «Фламинго», которая уже прошла успешные испытания, в частности, она наносила удары по целям на территории России.

Эксперты отмечают, что новое вооружение позволит Украине поражать цели, ранее недоступные ВСУ.

ТСН.ua узнал, какие характеристики имеет новое украинское оружие и как оно повлияет на ход войны.

Что известно о новой ракете украинского производства «Фламинго»

В ходе презентации программы действий правительства 18 августа министр обороны Украины Денис Шмигаль подтвердил, что в Украине запустили производство дальнобойной ракеты «Фламинго».

«Это очень мощное оружие, дальнобойное, и оно есть. Это ключевые подробности. Остальные мы узнаем, когда придет подходящий момент», — сказал Шмигаль.

Накануне, 17 августа, журналист Ефрем Лукацкий для Associated Press опубликовал фотографию новой украинской крылатой ракеты «Фламинго».

Украинская ракета «Фламинго» / © Associated Press

«Украинские ракеты „Фламинго“ с дальностью полета более 3000 км, которые были запущены в серийное производство, можно увидеть в цехе одной из ведущих оборонных компаний страны Fire Point в неизвестном месте в Украине», — подписал журналист.

Характеристики ракеты «Фламинго»

По данным военного портала Defense Express, украинская дальнобойная имеет следующие характеристики:

дальность: 3000 километров

время в воздухе: более четырех часов

максимальная скорость: 950 км/ч

крейсерская скорость: 850-900 км/ч

навигация осуществляется по инерционной системе и GPS.

размах крыла: шесть метров

максимальный взлетный вес: шесть тонн

вес боевой части: одна тонна

Тип запуска: воздушный и наземный с использованием пусковой установки в виде трейлера.

По словам экспертов, по внешнему виду и характеристикам «Фламинго» сильно напоминает британско-эмиратскую крылатую ракету FP-5 производства Milanion Group, впервые представленную в феврале 2025 года на выставке IDEX-2025.

Считается, что Фламинго является адаптированным для массового производства вариантом FP-5 с украинской инженерной реализацией и тесным сотрудничеством с британскими специалистами.

В то же время, Бельгийский портал Army Recognition сообщает, что в состав комплекса FP-5, кроме самой ракеты, входят твердотопливный двигатель, наземная станция для управления, транспортировочный комплект, пусковое оборудование и запчасти.

Кроме того, для запуска одной ракеты требуется немало времени — от 20 до 40 минут.

Мощнее американского «Томагавка»

Эксперты портала Defense Express отмечают, что дальность в 3000 км является вдвое больше, чем в современной версии американской ракеты «Томагавк». MGM-13 Mace.

Ее особенность заключается в весе боевой части, составляющей целую тонну, в то время как современные крылатые ракеты весят в пределах в 300-500 килограммов.

В Defense Express отмечают, что для Украины FP-5 «Фламинго» — хороший вариант, поскольку:

дальность, как принципиальный фактор — даже с учетом маневрирования (приблизительно 2000 км настоящей дальности) можно бить по глубинным целям РФ (Екатеринбург, Челябинск). Чем дальше — тем слабее ПВО;

мощность боевой части — важна для уничтожения заводов, складах боеприпасов, логистики. Даже если точность несколько ниже, вес компенсирует.

В то же время представитель компании Fire Point в комментарии Укринформу также заявил, что украинские ракеты «Фламинго» лучше американских «Томагавков».

«Томагавки», во-первых, устаревшие, во-вторых, они по техническим характеристикам уже гораздо хуже. У них абсолютно все хуже, чем у сегодняшних «Фламинго». В-третьих, они в 5, кажется, раз дороже, без транспортировки и средств доставки», — сказал представитель компании производителя.

Успешные испытания новой ракеты на территории России

Военный обозреватель «Зеркало недели» Виталий Кононученко утверждает, что ракету использовали в боевых условиях, по целям на территории Российской Федерации.

Он рассказал, что компания-производитель провела успешные испытания ракеты несколько месяцев назад, а уже впоследствии она пошла в серийное производство.

Боевой запуск ракеты «Фламинго»

Обозреватель отметил, что при разработке производители сосредотачивали внимание на трех важных компонентах:

дальность;

размер боевой части;

возможности быстрого развертывания и запуска

«Сейчас мы можем говорить, что все три компонента реализовать удалось», — отметил военный обозреватель.

Он подчеркнул, что боевая часть весом 1150 килограммов и дальность полета свыше 3000 километров позволяет уничтожать практически любые цели на глубине, ранее полностью недоступной украинским ударным средствам, включая дальнобойные дроны.

Также Кононученко утверждает, что ракета оснащена защитой от влияния средств российского РЭБ.

«Боевые применения ракет „Фламинго“, которые происходят уже в течение определенного времени, доказали результативность и смогли поразить поставленные цели на территории России», — добавил обозреватель.

Как ракета «Фламинго» может повлиять на ход войны

Офицер Королевского военно-морского флота Великобритании и военный эксперт в своей статье для The Telegraph сравнил «Фламинго» с «большим зверем», который с легкостью наносит удары вглубь территории России, а также с легкостью может поразить нанести значительные разрушения таким городам РФ как Москва или Санкт-Петербург.

Однако, по словам Пейджа, у ракеты Фламинго есть один большой недостаток: ее легко сбить. Однако эксперт считает, что Украина должна запускать сразу несколько таких ракет одновременно, используя много ложных целей, например американские дроны MALD, чтобы перегрузить российскую противовоздушную оборону.

Пейдж убежден, что благодаря достаточному количеству ракет Фламинго, беспилотников MALD и других дронов Украина сможет изменить течение войны и перенести ее на территорию, где проживает элита кремлевского диктатора Владимира Путина.

Ранее бойцы ВСУ показали новый наземный роботизированный комплекс противовоздушной обороны с переносным зенитно-ракетным комплексом.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.