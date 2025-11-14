Ракета "Циркон": что известно о новом оружии РФ и представляет ли оно реальную угрозу для Украины

Запуск ракеты "Циркон"

Реклама

Армия РФ снова ударила по Украине дорогой высокотехнологичной ракетой «Циркон». Это оружие враг использовал во время атак на столицу и другие украинские города.

ТСН.ua собрал все что известно об этой ракете, чем она отличается от «Кинжала», и способна ли украинская ПВО ей противодействовать.

Что известно о ракете «Циркон»

ЗМ22 «Циркон» — это российская крылатая противокорабельная ракета, которая позиционируется как средство для поражения как морских (фрегатов, авианосцев), так и наземных целей. Она заявлена как гиперзвуковая ракета с воздушно-ракетным двигателем, способная маневрировать на гиперзвуковой скорости (более 5 махов).

Реклама

Разработкой этих ракет в 2011 году занимался конструктор Александр Леонов и «НПО машиностроения». Как заявляют россияне, о первых испытаниях ракеты «Циркон» стало известно в 2016 году.

Визуальная модель гиперзвуковой ракеты 3М22 «Циркон» визуальная модель гиперзвуковой ракеты 3М22 / © Украинский милитарный портал

в марте 2018 года кремлевский диктатор Владимир Путин публично объявил об успешном завершении испытаний гиперзвукового оружия и его принятии на вооружение. Кроме того, он сообщил об испытаниях новой ракеты с ядерным двигателем.

Впоследствии в 2020 году, прошли фактические запуски «цирконов» с борта фрегата Северного флота «Адмирал Горшков» в акватории Баренцева моря со скоростью ракеты в 8 Махов, по крайней мере так заявляли в росСМИ. Тогда в РФ планировали начать серийное производство ракеты в 2021-м.

В октябре 2021 года, был осуществлен пуск ракеты «Циркон» с атомной субмарина К-560 «Северодвинск» в Баренцевом море и в январе 2022 года

Реклама

Характеристики ЗМ22 «Циркон»

Официально ракета «Циркон» остается секретным оружием: Россия не раскрывает ее характеристики и не демонстрирует публично. Однако ранее был озвучен ряд ее отдельных параметров.

Максимальная скорость: 8-10 Махов (до 11 тыс. км/ч, примерно 3 км/с)

Дальность полета: от 450 до 1000 км по разным оценкам

Высота полета: на маршевом участке — 30-40 км

Длина: 8-9,5 м

Масса боевой части: 300-400 кг

Глубина пуска (для субмарин) — 40 м

Система управления: инерционная навигационная система и активная радиолокационная головка самонаведения.

Возможные виды боевой части: фугасная, проникающая, ядерная.

Тип пуска: возможность запуска с надводных кораблей (фрегатов) и подводных лодок, а также с мобильных наземных пусковых установок (к примеру — «Бастион).

Назначение: в основном для уничтожения фрегатов, авианосцев, больших кораблей, а также наземных объектов.

Как ранее сообщали в Главном управлении разведки (ГУР) МО, сейчас у россиян в резерве насчитывается 40 ракет «Циркон». При этом военно-промышленный комплекс РФ способен изготавливать до 10 новых ракет ежемесячно.

Поскольку 3М22 «Циркон» никогда не была показана публично (фото отсутствуют, видео низкого качества), пока доступны только заявленные россиянами параметры. Поэтому вероятно ракета может иметь такой вид:

Вероятный вид ракеты «Циркон» / источник: росСМИ

Чем «Циркон» отличается от «Кинжалов»

Как рассказывалавиаэксперт и ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко, «Циркон», в отличие от Х-47 «Кинжал», может поддерживать постоянную гиперзвуковую скорость, а не только кратковременно разгоняться до нее. Средняя скорость ракеты — 9000-11000 км/ч и более, поэтому сбить ее чрезвычайно сложно.

Реклама

По словам эксперта, ключевое отличие этих ракет — поддержка скорости.

Романенко пояснил, что «Кинжал» является условно гиперзвуковой, поскольку ее двигатель выключается на маршевом отрезке. На терминальном участке (падение) ее скорость снижается до 4 Махов (тогда как гиперзвук начинается от 5 Махов).

Ракета «Кинжал»

«То есть на терминальном отрезке, когда он фактически падает, у него уже скорость 4 маха максимально, а это не гиперзвук, гиперзвук начинается от 5. У россиян, правда, он от 4,5 начинается, но это такие особенности национального характера, потому что основную часть „Кинжал“ летит именно на 4,5 маха», — рассказал эксперт.

Зато, по словам Романенко, «Циркон» сохраняет высокую скорость практически до конца полета, поскольку его двигатель работает значительно дольше.

Реклама

«А вот с „Цирконом“ — хуже, у него практически до последнего момента работает двигатель, поэтому он сохраняет высокую скорость и поэтому его труднее поразить», — подчеркнул эксперт.

Запуск ракеты «Циркон» / © скриншот с видео

В то же время эксперты Defense Expressотметили, что есть различие также в способе запуска этих ракет.

«Циркон» использует наземные установки с быстрым развертыванием, тогда как «Кинжал» запускается только с самолета МиГ-31К. Это позволяет украинцам получать заблаговременное предупреждение о взлете носителя «Кинжала» и иметь больше времени для того, чтобы добраться до укрытия.

Также отличие заключается и в производстве. По словамвоенно-политического а группы «Информационное сопротивление» Александра Коваленко, россияне могут изготавливать только один «Циркон» в месяц.

Реклама

«Цирконы» не производят, например в таком количестве как «Кинжалы». Да, «Кинжал» — это уникальная редкая ракета для российского военно-промышленного комплекса, но «Цирконы» еще более уникальны. Одна ракета в месяц — вот темпы производства этих ракет», — отметил Александр Коваленко.

Сколько стоит «Циркон»

Цена ракеты «Циркон» пока остается неизвестной. Однако, как отмечают эксперты "Defense Express" создание гиперзвуковой ракеты 3М22 «Циркон» для РФ было крайне сложной, дорогой и ресурсоемкой задачей.

«Она требовала создания ее главного элемента — прямоточного гиперзвукового двигателя, который позволяет „Циркону“ двигаться на маршевом участке со скоростью в 5,5 Маха. К этому надо добавить решение таких технических задач, как перегрев корпуса, ориентирования и навигации в крайне экстремальных требованиях гиперзвукового полета», — отметили специалисты.

Они предполагают, что «Циркон» намного дороже «гиперзвукового» Х-47 «Кинжал». «Кинжал» — это более простая, твердотопливная ракета, которая достигает гиперзвука только благодаря ускорению.

Реклама

Зато «Циркон» оснащен сложным прямоточным гиперзвуковым двигателем, работающим почти до конца полета. Это технологическое преимущество делает «Циркон» на порядок (во много раз) дороже.

Для оценки стоимости «Циркона» можно ориентироваться на опыт США с ракетой HACM, которая имеет аналогичный прямоточный гиперзвуковой двигатель. В частности, Пентагон выделил более 1,39 миллиарда долларов (985 млн в 2022 г. и 407,6 млн в 2024 г.) только на создание готового образца HACM, без учета базовых научных работ.

Общие оценочные расходы Пентагона на гиперзвуковые исследования только за 2023 год составили 4,7 млрд долларов.

«Поэтому один из методов оценки стоимости единицы вооружения с учетом затрат на ее разработку относительно „Циркона“ продемонстрирует просто заоблачные цифры…в целом возможно довольно осторожно предположить, что в нынешних условиях для РФ стоимость 3М22 „Циркон“ довольно легко может составлять с десяток миллионов долларов. А если учесть стоимость разработки разделенную на количество изготовленных, то возможно получить совсем астрономические цифры», — отметили в «Defense Express».

Реклама

За сколько минут может долететь ракета «Циркон» до городов Украины

Военный портал Defense Expressотмечает, заявленная скорость «Циркона» — 9000 км/ч — соответствует лишь максимальной скорости 7,5 Махов в момент пикирования к цели. Зато оценочная скорость на основном маршруте ракеты составляет 5,5 Махов.

Специалисты утверждают, что из-за этого, а также из-за сложной траектории полета (с подъемом, разгоном и снижением), почти невозможно точно подсчитать время подлета ракеты к любому городу Украины.

Если опираться только на скорость, атака по Киеву из временно оккупированного Севастополя займет около 7 минут, а с мыса Тарханкут — 6 минут.

Если рассчитывать за место запуска из Крыма, то время, за которое ракета «Цикрон» долетит до цели ориентировочно составляет:

Реклама

Киев — 6-7 минут;

Житомир — 6,3 минуты;

Чернигов — 6,8 минуты;

Хмельницкий — 6,3 минуты;

Сумы — 6,1 минуты;

Винница — 5,5 минуты;

Харьков — 5,5 минуты;

Полтава — 4,8 минуты;

Запорожье — 3,3 минуты;

Одесса — 2,6 минуты;

Николаев — 2,5 минуты.

Инфографика Telegram-канала «Инфографика войны UA»

«Аналоговнет»: что не так с очередным супероружием россиян

«Циркон» часто декларируется в России как ракетный комплекс, который «не имеет аналогов» благодаря сочетанию гиперзвука, большой высоты и способности маневрировать, что, по заявлениям РФ, якобы затрудняет ее перехват современной противовоздушной обороной

Высокая скорость ракеты создает плазменную оболочку, из-за которой, как заявляют российские источники, ее трудно отследить радиолокационными системами. Ракета может потенциально нести ядерную боевую часть, однако официальных подтверждений этому нет)

В то же время данные о «Цирконе», которые озвучивает российская пропаганда, вызывают скептическое отношение среди экспертов.

В свою очередь, правдивость официальных характеристик «цирконов» ставит под сомнениеКоролевский институт стратегических исследований. Там предполагают, что иногда под видео якобы успешных испытательных пусков ракет 3М22 россияне демонстрировали другую ракету, П-800. Тем более, что у обеих этих ракет идентичные габариты.

Реклама

Эксперты «Defence Express» отмечают, что, как и «Кинжал», «Циркон» является «гиперзвуковым» только на маршевом участке, а во время атаки на цель он уже имеет значительно меньшую скорость.

Капитан 1 ранга запаса ВМС ВСУ Андрей Рыженко назвал ракету 3М22 «Циркон» «не такой страшной», как ее подает российская пропаганда. В эфире «Еспресо» он охарактеризовал «Циркон» как «ракету-призрак»: «Очень много разговоров, рекламные ролики крутят своим. А на самом деле никто не знает сколько таких ракет вообще и насколько они эффективны».

Военный эксперт Павел Нарожный в эфире Radio NVотметил, что большинство ударов «Цирконом» «очень сырые» и не попадают в цель.

Как Украина может противодействовать ракетам «Циркон»

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник отмечал, что существует много систем, способных сбивать это оружие: прежде всего Patriot и ракеты MIM-23 Hawk, Sidewinder, AMRAAM.

Реклама

«Если бы только одна Саудовская Аравия решилась поделиться хотя бы третью часть своих установок, то это нам бы очень сильно помогло. А таких ракет как MIM-23 Hawk изготовлено более 40 тысяч — это невероятно много», — отметил Черник.

Он отметил, что российский ВПК имеет ограничения производства взрывчатых материалов (не более чем на 30%), из-за чего точность «Цирконов» является слабой, а боевая часть — небольшой.

Эксперт считает, что старые ракеты, как Х-101 или Х-22, могут быть мощнее.

Удары по Украине гиперзвуковыми «Цирконами»: что известно

Россия впервые применила ракету «Циркон» 29 декабря 2023 года во время массированного ракетного удара. Обломки этой ракеты были найдены в Запорожье.

Реклама

Впоследствии, враг нанес удар этой ракетой по столице 7 февраля 2024 года во время комбинированной массированной атаки.Тогда обломки одной из ракет повредили подземные линии электропередачи и трамвайные пути в Киеве.

25 марта 2025 года вероятно враг во второй раз применил новейшее оружие для атаки на столицу.

В ночь на 17 ноября 2024 года российские оккупанты осуществили массированный комбинированный ударпо объектам энергетического сектора Украины ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования — среди которых и «Циркон».

21 августа 2025 года россияне нанесли ударпо Сумах, тип ракеты был неустановлен. Позже выяснилось, что это была ракета «Циркон».

Реклама

Утром 14 ноября во время атаки российская армия ударила противокорабельной гиперзвуковой ракетой «Циркон» по Сумской области.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.