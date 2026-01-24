Ракетная атака на Украину выявила слабые стороны России

Российская ракета Х-101, 2026 года производства

Российская террористическая армия во время последнего воздушного удара по Украине применила ракеты, изготовленные уже в этом году. Использование ракет «с конвейера» может свидетельствовать об истощении запасов этого вооружения у государства-агрессора.

Такое мнение высказал уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк, опубликовав в соцсети Facebook фотографии обломков одной из таких ракет.

Он отметил, что на этой неделе для ударов по Украине россияне использовали:

большие противокорабельные крылатые ракеты «Циркон»;

стандартные крылатые ракеты Х-101, 2026 года производства;

ракеты Х-32, которые являются обновленной версией старых Х-22;

баллистические ракеты РМ-48У, которые переделаны из учебных ракет-мишеней для комплексов С-400.

Власюк подчеркнул, что выбор конкретных ракет не случаен и связан с ресурсными возможностями России. По его словам, это частично свидетельствует о проблемах у врага, что является позитивным сигналом для Украины.

В комментарии телеканалу «Мы Украина» Владислав Власюк отметил, что россиянам приходится использовать ракеты «с конвейера», чтобы поддерживать желаемую интенсивность ударов.

«По „Шахедам“ в целом картина тоже очень похожа: они как только производятся — сразу идут в работу», — подчеркнул эксперт.

Напомним, во время удара ночью 24 января российская армия впервые за долгое время применила по Киеву тяжелые противокорабельные ракеты Х-22.