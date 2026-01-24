- Дата публикации
-
- Категория
- Оружие
- Количество просмотров
- 359
- Время на прочтение
- 1 мин
Ракетная атака на Украину выявила слабые стороны России
Применение конкретных ракет для удара по Украине было не случайным и связано с ресурсными возможностями России.
Российская террористическая армия во время последнего воздушного удара по Украине применила ракеты, изготовленные уже в этом году. Использование ракет «с конвейера» может свидетельствовать об истощении запасов этого вооружения у государства-агрессора.
Такое мнение высказал уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк, опубликовав в соцсети Facebook фотографии обломков одной из таких ракет.
Он отметил, что на этой неделе для ударов по Украине россияне использовали:
большие противокорабельные крылатые ракеты «Циркон»;
стандартные крылатые ракеты Х-101, 2026 года производства;
ракеты Х-32, которые являются обновленной версией старых Х-22;
баллистические ракеты РМ-48У, которые переделаны из учебных ракет-мишеней для комплексов С-400.
Власюк подчеркнул, что выбор конкретных ракет не случаен и связан с ресурсными возможностями России. По его словам, это частично свидетельствует о проблемах у врага, что является позитивным сигналом для Украины.
В комментарии телеканалу «Мы Украина» Владислав Власюк отметил, что россиянам приходится использовать ракеты «с конвейера», чтобы поддерживать желаемую интенсивность ударов.
«По „Шахедам“ в целом картина тоже очень похожа: они как только производятся — сразу идут в работу», — подчеркнул эксперт.
Напомним, во время удара ночью 24 января российская армия впервые за долгое время применила по Киеву тяжелые противокорабельные ракеты Х-22.