Ракетная атака по Харьковщине: из-под завалов дома достали двое мужчин

Из-под завалов атаковавшего россияне дома в Змиеве на Харьковщине достали двоих мужчин 90- и 60-лет, еще одна женщина остается под завалами.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

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"Около 07:00 враг обстрелял г. Змиев Чугуевского района. Поврежден частный дом. Из-под завала извлечены 90- и 60-летние мужчины. Еще одна женщина остается под завалами", — написал он.

Кроме того, по его словам, около 07:00 оккупанты нанесли по Харькову по меньшей мере 4 ракетных удара. Тип вооружения устанавливается. Повреждены предприятие, учебное заведение. Травмирована 53-летняя женщина, состояние легкое. Пострадавшую госпитализировали.

"К сожалению, ночью в больнице скончался один из раненых в результате обстрела Харькова, который произошел 2 января — 56-летний мужчина, длительное время он находился в тяжелом состоянии", — добавил он.

Напомним, утром 8 января Россия нанесла ракетный удар по Харькову. Власти назвали целые атаки.