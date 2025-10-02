Ракеты Barracuda: чем отличаются от Tomahawk и возможны возможные удары по энергетике РФ

Баракуда 250 / Источник: Anduril

В США обсуждают возможность поставки Украине дальнобойного вооружения.

Эксперты предполагают, что речь идет о крылатых ракетах Tomahawk. В то же время в инфопространстве появились сообщения, что Америка может передать ракеты Barracuda. По словам специалистов, последние появились только в сентябре 2024 г. и пока не стоят на вооружении в США.

Что известно о новом американском вооружении и способно ли оно поражать энергетические объекты на территории России — узнайте в материале ТСН.ua.

США могут передать Украине дальнобойное оружие и разведданные для ударов по энергетике РФ

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk (дальность полета более 2400 км) и Barracuda (дальность полета дальностью примерно свыше 800 км), сообщает Clash Report.

Однако окончательное решение не принято.

Кроме того, по данным The Wall Street Journal, администрация президента Дональда Трампа готова поделиться разведданными с Киевом, которые позволят более эффективно бить дальнобойным оружием по целям в глубоком тылу России.

Рассматривается и вариант снабжения дальнобойных систем, что позволит поражать более широкий спектр объектов в РФ. Ожидается, что новые возможности значительно упростят поражение нефтеперерабатывающих заводов, трубопроводов и электростанций.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене заявил, что американские системы вооружения большой дальности и данные разведки оказали существенную помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский / © Getty Images

Зеленский подчеркнул, что окончательное решение о передаче дальнобойных ракет Украине должно сделать Трамп.

«Мы увидим. Всё будет зависеть от его решения. Это важно», — объяснил Зеленский.

Стоит отметить, что ранее спецпредставитель американского президента Кит Келлог сообщал, что Дональд Трамп санкционировал украинские удары большой дальности по российской территории.

В то же время, он отметил, что Пентагон не всегда соглашался на такие действия. Эту позицию также поддерживают в Белом доме, в том числе вице-президент Джей Ди Вэнс.

Что известно об американских ракетах Barracuda

Специалисты портала Defence Express рассказали, что крылатые ракеты Barracuda малоизвестны, потому что пока не находятся на вооружении в США, кроме того, они появились только в сентябре 2024 года.

«Barracuda» от Anduril — это семейство ракет, называемых в Украине «ракето-дронами». В настоящее время существует три их модификации: Barracuda-100, Barracuda-250 и Barracuda-500.

Barracuda-100 / Фото: Anduril

Barracuda-250 / Фото: Anduril

Barracuda-500 / Фото: Anduril

Как отмечают эксперты, каждая из них отличается по размеру и дальности поражения:

Barracuda-100 — дальность в 110 и 150 км для наземного и воздушного запуска;

Barracuda-250 — 280 и 370 км;

Barracuda-500 — более 900 км при запуске с воздуха.

Ракето-дрон Barracuda — семейство и характеристики Фото: Defence Express

Также в соцсети Х аккаунт американской компании «Anduril Industries» опубликовал видео, на котором показано успешное испытание прототипа ракеты-носителя Barracuda-500.

Однако боевая часть у ракет Barracuda достаточно невелика. Самые маленькие модели (100 и 250) несут лишь 16 кг взрывчатки, а у самой большой, Barracuda-500, масса БЖД составляет 45 кг.

«Самая мощная версия крылатой ракеты семейства Barracuda имеет БЖД как у «Шахеда». Именно поэтому для ударов по РФ и вообще на европейском театре боевых действий с точки зрения эффективности можно рассматривать только Barracuda-500», — подчеркивают Defence Expres.

Ракеты Barracuda-500 сначала запускали только из самолетов, но теперь для них был создан наземный пуск. Дальность, вероятно, составляет 600–700 км.

Система наведения, скорее всего, стандартная — спутник, инерциальная система и ориентировка по рельефу, требующая качественных карт.

Главная проблема — отсутствие серийного производства. Ракеты изготавливают только под заказ, а также при благоприятном сценарии массовое производство начнется только в конце 2026 года.

Таким образом, ключевые недостатки Barracuda — отсутствие готовых запасов и имеющая мощность боеголовки, ограничивающая ее поражение, отмечают специалисты.

Какие цели в России могут поразить ракеты Barracuda

Издание Телеграф проанализировало, как далеко может долететь ракета Barracuda-500 и какие цели поразить на территории РФ.

Как отмечает медиа, американская ракета может поражать цели не только в приграничных областях (Курск, Белгород), но и в центральной части страны, включая Москву, Тулу, Нижний Новгород и Самару. В этих городах сосредоточены заводы по производству оружия, металлургические комбинаты, химические предприятия и энергетические объекты.

Уязвимость этих регионов создает угрозу логистике армии и экспортных доходов страны.

Ключевыми целями на территории РФ могут стать:

Нефтеперерабатывающий завод «NORSI» (расположенный у Нижнего Новгорода): Один из важнейших НПЗ России. Его продукция — бензин, дизтопливо и авиационный керосин — питает, среди прочего, и Москву;

Костромская ГРЭС : одна из самых мощных электростанций России. Она снабжает энергией как целые города, так и многочисленные заводы в центральном регионе;

Конструкторское бюро приборостроения в Туле: именно здесь создают и модернизируют оружие, используемое армией РФ, включая ЗРК «Панцирь» и ПТРК «Корнет». Поражение такого предприятия замедлит снабжение и ремонт вооружения на фронте.

Tomahawk против Barracuda: какое вооружение лучше?

Издание «Телеграф» сравнило цены на известные дальнобойные ракеты из США. Там отмечают, что стоимость одной ракеты Barracuda-500 составляет примерно 216,5 тысячи долларов. Для сравнения: ракета ATACMS стоит около 1 миллиона долларов, Storm Shadow/SCALP EG — 2,5 миллиона, а крылатая ракета Tomahawk — около 4 миллионов долларов.

Таким образом, по цене одного Tomahawk можно приобрести почти 18-19 ракет Barracuda. За стоимость одной Storm Shadow выходит 11-12 единиц, а за деньги, которые стоит ATACMS — примерно 4-5 таких ракет.

Авиационный эксперт и заместитель гендиректора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский в комментарии «Телеграфу» рассказал, что стоит больше обращать внимание не на цену вооружения, а сосредотачиваться на его производительности.

Анатолий Храпчинский / Источник: Facebook-страница / © Facebook

«Мы в этом плане идем на поводу у россиян. Мол, вот они создали дешевый модернизирующий дрон, и все берут с этого пример. Но поверьте, тремя ракетами Tomahawk гораздо больше можно сделать», — отметил эксперт.

Анатолий Храпчинский убежден, что если западные партнеры готовы предоставить большое количество высокоточных ракет, таких как «Barracuda», то отказываться от них не стоит.

Однако он предупреждает о необходимости тщательной оценки логистики, в частности, не придется ли отвлекать личный состав на очередную переподготовку. Украине важно рационально использовать существующие мощности, ведь Силы обороны уже имеют опыт работы с Shadow Storm и ATACMS.

Для чего Украине нужны разведданные для ударов по российским объектам

В Defence Express отмечают, что обсуждение возможной передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk поднимает вопрос о необходимости американских «разведданных» для ударов по территории РФ, хотя координаты целей (НПЗ, военные базы) и так общеизвестны. Эксперты объясняют, что это требование связано не со знанием целей, а с техническими особенностями наведения крылатых ракет.

Специалисты отмечают, что крылатая ракета, как Tomahawk, использует одновременно несколько систем навигации, чтобы избежать накопления погрешности от базовой инерциальной системы.

Запуск ракеты Tomahawk / © Getty Images

Специалисты Defence Express объясняют, что для точного полета по маршруту существуют две ключевые системы, требующие внешних данных: TERCOM (навигация по рельефу) и DSMAC (навигация по изображению местности). Эти системы работают, сравнивая данные, полученные при полете (высоту или фото поверхности), с эталонными «слепками» — высокоточными картами и спутниковыми снимками, заложенными в память ракеты.

Как отмечают в Defence Express, проблема заключается в том, что у Украины, как и у большинства союзников, нет высокоточных карт высот и актуальных изображений территории РФ в том специфическом формате, который способны «читать» американские Tomahawk. Единственным источником такой критически важной информации есть Соединенные Штаты.

«TERCOM работает только с участками местности с характерным выразительным рельефом. А что делать, если лететь надо над пустыней или степью ответила система DSMAC. Она также сбрасывается с эталонных «слепков», но не высот, а самого изображения местности. И ракета делает фотографии поверхности под собой и сравнивает с образцом. И обе эти системы используются в крылатой ракете Tomahawk. А для того чтобы они работали необходимо иметь, во-первых, высокоточную карту высот территории РФ. А единственным источником такой информации являются США… Во-вторых, актуальны спутниковые снимки территории РФ в том «формате», который умеет «читать» Tomahawk и это точно можно взять в США», — отмечают эксперты.

Кроме того, для обеспечения эффективности ударов и выживания дорогостоящих ракет маршрут полета необходимо строить с учетом обхода позиционных районов вражеской противовоздушной обороны (ПВО). Информация о размещении средств ПВО в глубоком тылу РФ также является частью разведывательного пакета, которым владеют только США благодаря их спутниковой группировке.

«В общем, когда речь идет о «разведанных» от США для ударов крылатыми ракетами по РФ, с огромной долей вероятности, подразумеваются не координаты целей, а высокоточные карты и изображения в формате, используемом в американских крылатых ракетах для систем TERCOM и DSMAC. А также информацию по враждебным средствам противовоздушной обороны в глубоком тылу РФ», — добавили специалисты.

Ранее ТСН.ua писал о том, смогут ли ракеты Tomahawk изменить ход войны в Украине.

