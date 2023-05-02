Ракеты, боеприпасы и тяжелая техника: США объявят о новом пакете военной помощи для Украины — Politico

Источники в Белом доме сообщают, что США 3 мая объявят о новом пакете военной помощи для украинских военных.

Соединенные Штаты планируют 3 мая объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине на $300 млн.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Также читайте США намекнули на новый пакет поддержки Украины

"Администрация намерена объявить о пакете военной помощи Украине на $300 млн, включающий артиллерийские и минометные боеприпасы, грузовики, тяжелую технику, запасные части и ракеты Hydra 70", — сообщил источник.

В министерстве обороны США, в свою очередь, подтвердили, что будут оказывать военную помощь Украине, но не назвали конкретные сроки выделения очередного пакета.

"Мне сегодня нечего озвучить в отношении каких-либо готовых пакетов помощи в сфере безопасности. В целом мы будем продолжать оказывать Украине помощь в сфере безопасности и дальше, как мы и делали", — заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Напомним, ранее сообщалось, что парламент Дании принял решение о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму более 250 млн долларов.

Кроме того, мы ранее информировали, что Литва передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли внедорожники и сухпайки для украинских военных.

Читайте также: