Ракеты дальнего действия для Украины: США близки к договоренности по оружию — Reuters

Пакет военной помощи с ракетами воздух-земля (JASSM) могут быть приняты этой осенью.

США близки к соглашению о предоставлении Украине крылатых ракет большой дальности, которые могли бы достичь глубины России, но Киеву придется ждать несколько месяцев, поскольку США прорабатывают технические проблемы перед любой поставкой.

Об этом заявили официальные лица США, пишет Reuters.

"Ожидается, что пакет военной помощи с ракетами воздух-земля (JASSM) будет принят этой осенью, хотя окончательное решение еще не принято", — сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники.

Отправка JASSM в Украину может существенно изменить стратегический ландшафт конфликта, заявили чиновники.

"Военные аналитики предположили, что внедрения JASSM, которые малозаметны и могут поражать дальше, чем большинство других ракет на текущем арсенале Украины, могло бы отодвинуть российские плацдармы и склады поставок на сотни километров", — сообщает Reuters.

Также существует вероятность, что это серьезно усложнит способность России поддерживать наступательные операции и потенциально обеспечит Украине стратегическое преимущество.

Запуск ракет с пунктов вблизи северной границы Украины с Россией мог позволить им поражать военные объекты даже в таких российских городах, как Воронеж и Брянск.

Ракета JASSM может поражать цели на 300 км вглубь РФ, добавляют источники, включая по меньшей мере 30 авиабаз, некоторые из которых Россия использовала для атак.

В то же время отмечается, что JASSM все еще интегрировали только в самолеты, разработанные США.

"В конце концов, у Украины будет несколько десятков F-16, каждый из которых может нести по две крылатые ракеты", — сообщает Reuters.

Напомним, эксперт рассказал о возможностях, которые открывают Украине самолеты F-16 и Saab.

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