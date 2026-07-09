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Ракеты для Patriot уже на подходе: Зеленский рассказал, когда их ждать в Украине
Украина ожидает новой партии ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot, которые нужны для борьбы с российской баллистикой.
Украина скоро должна получить новую партию ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в комментарии United24 Media в Анкаре.
По словам главы государства, договоренность об одном пакете ракет уже есть.
"Сейчас придет один пакет, не буду говорить когда - один пакет PAC-3. Мы договорились. Но этого мало. Единственный правильный вариант - это альтернатива для PAC-3", - заявил Зеленский.
Президент подчеркнул, что Украине нужны не только поставки ракет для Patriot, но и собственная и европейская альтернатива для противодействия баллистическим ракетам.
По его словам, Украина готовится собрать встречу стран антибаллистической коалиции.
"Сейчас, под нашим председательством, я думаю, что мы в ближайшие недели, может, даже неделю, будем пытаться собрать страны, которые сейчас вошли в антибаллистическую коалицию", - сказал Зеленский.
Он пояснил, что в коалицию входят страны, которые имеют производства и производят компоненты для будущей украинской системы под названием Freya.
По словам президента, речь идет о европейской антибаллистической системе, в создании которой могут участвовать семь стран.
"Безусловно, мы построим систему. Построим достаточно в Украине и будем делиться технологиями со всеми странами", – заявил Зеленский.
Ракеты PAC-3 используются для перехвата баллистических целей, в частности российских ракет, которыми РФ регулярно атакует украинские города.
Украина будет производить ракеты для Patriot: что известно
Напомним, Украина приблизилась к возможности производить ракеты-перехватчики для систем Patriot после заявления президента США Дональда Трампа о готовности предоставить соответствующую лицензию.
В то же время, аналитики Института изучения войны предостерегают, что запуск такого производства может занять длительное время. Пока неизвестно, о каких ракетах идет речь — более современные PAC-3 или более простые PAC-2.
По оценке ISW, даже после получения лицензии на наладку производства и выпуск первых ракет Украине может потребоваться минимум год-полтора.
Аналитики предупреждают, что Россия может использовать этот промежуток для усиления ударов баллистическими ракетами, ведь Украина испытывает уже дефицит перехватчиков Patriot.
В ISW также отметили, что во время двух последних массированных атак украинская ПВО не смогла сбить ни одну баллистическую ракету.
Поэтому перспектива собственного производства ракет для Patriot не снимает потребности в готовых перехватчиках уже сейчас.