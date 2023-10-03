Ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, которые Иран готов передать РФ: чем они опасны

Американский аналитик ISW Амин Солтани сообщил, что Иран готов продать России баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar. По его словам, уже в октябре Тегеран сможет передать Москве вооружение по завершении резолюции ООН.

Что о них известно, чем они особенны и опасны для Украины — читайте в материале ТСН.ua.

Также читайте Иран может продать России баллистические ракеты — ISW

Что известно о Fateh-110

Fateh-110 - это иранская баллистическая ракета класса "земля — ​​земля", которая производится иранской корпорацией Aerospace Industries Organization. Состоит на вооружении КСИР (Корпус стражей исламской революции). Скорость полета – 3-4 Мах, масса БЧ – 650 кг. Ориентировочное время полета - 300-350 секунд. Ракета использовалась в войне между Ираном и Сирией.

Есть несколько поколений. Начальная дальность полета ракеты первого поколения составляла 200 км, второго – до 250 км, третьего – до 300 км. Особенностью этого поколения стала усовершенствованная точность ударов наведения ракеты на цель. А уже в августе 2012 года Иран успешно опробовал Fateh-110 четвертого поколения.

Характеристика Zolfaghar

По открытым данным, Zolfaghar – это тактическая баллистическая ракета, которая относится к семейству Fateh-110. Она — первая баллистическая ракета любого типа, которую Иран открыто использует в военных конфликтах. Дальность полета ракеты – 700 км. Эта информация подтверждена экспертами. Эта ракета может нести боевую часть массой 500 кг. Считается, что Zolfaghar используют коммерческие системы GNSS для повышения точности.

Иранские баллистические ракеты Zolfaghar. Фото из открытых источников

Чем опасны ракеты

Издание The Washington Post писало, что Fateh-110 и Zolfaghar имеют повышенную точность попадания. Журналисты отмечают, что в некоторых моделях оператор может "вести" ракету во время полета с помощью оптико-электронной станции, влияющей на точность попадания.

Тем временем Defense Express добавляет, что Fateh-110 и Zolfaghar обладают значительно большей разрушительной силой, чем российские системы "Точка-У", С-300 и "Искандер".

Характеристики ракет Fateh-110 и Zolfaghar. ФОТО: NV

Мишенью может стать любой уголок Украины

Fateh-110 и Zolfaghar – это оперативно тактические баллистические ракеты малой дальности, которые могут поражать цели на расстоянии от 300 до 700 км.

Радио Свобода пишет, если Россия будет запускать Fateh-110 со своей территории, территории Беларуси или оккупированной Украины, эти ракеты могут долететь до любого уголка Украины, кроме юго-западных районов. Ракета Zolfaghar с дальностью 700 км позволит полностью держать под огневым поражением всю Украину. А учитывая скорость полета времени найти безопасное место почти не будет.

Сможет ли Украина сбивать Fateh-110 и Zolfaghar

Военные эксперты полагают, что сбивать иранские баллистические ракеты могут только проракетные комплексы (ПРО). По мнению лётчика-инструктора Романа Свитана, Fateh-110 и Zolfaghar перехватывать может небольшое количество зенитных ракетных комплексов.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, эффективны против баллистических ракет есть американские зенитные ракетные комплексы Patriot и франко-итальянские комплексы SAMP/T, которые есть на вооружении в Украине. Однако, насколько удачно Воздушные силы смогут перехватывать иранские ракеты — это зависит от количества ЗРК.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил о вероятном приобретении Россией у Ирана баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar.

Читайте также: