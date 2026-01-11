"Ракеты на складах есть": Зеленский анонсировал важные переговоры по ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

В понедельник, 12 января, должна состояться критически важная встреча с международными партнерами по поставкам дефицитных ракет для систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 11 января.

По словам главы государства, вопрос защиты украинского неба стал ключевым во время сегодняшнего доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Стороны подробно разобрали статус текущих поставок: что уже в пути, а какие запросы по-прежнему остаются нереализованными.

Первым приоритетом для Украины остаются ракеты к системам ПВО. Завтрашние переговоры будут посвящены именно ускорению этих поставок.

«Говорил с главкомом Сырским, прежде мы говорили с главкомом о ПВО и поставках от партнеров: что в пути, что необходимо и какие запросы до сих пор не реализованы, что ускорить. Первый приоритет — это ракеты для ПВО. В частности, завтра одна из встреч, на которой мы будем об этом говорить», — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что у Украины есть четкая информация о наличии необходимых ракет на складах европейских стран. Они должны быть переданы украинским защитникам неба уже сейчас.

Президент призвал партнеров к новым вкладам в эту программу для поддержки обороноспособности Украины.

«Нужны новые взносы партнеров в программу PURL, нужны и поставки со складов в Европе: ракеты на складах есть, и мы об этом знаем, и знаем об этом все — должны быть у наших защитников неба», — добавил он.

Сотрудничество с США и скорость принятия решений

Министр обороны Рустем Умеров доложил президенту о результатах коммуникации с американской стороной. И, как уже было сказано, Украина уже формирует график дальнейших переговоров.

«Украина в этом процессе максимально конструктивна и скора. Мы не затягиваем время, в отличие от России», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, по словам мэра столицы Виталия Кличко, Киев не способен полностью защититься от атак РФ. И ситуация в городе критическая. Противовоздушная оборона «не располагает необходимыми ресурсами, чтобы эффективно отражать атаки даже в Киеве», поэтому, в частности, столица срочно нуждается в дополнительных системах ПВО, чтобы защитить население от российских воздушных ударов.

Между тем жители Киевщины перекрывают дороги из-за экстренных отключений света. На этот раз отключение электричества связано с массированными атаками РФ на совпадающие с морозами энергосистему.