"Ракеты на складах есть": Зеленский анонсировал важные переговоры по ПВО
Сейчас украинская сторона ожидает от партнеров политической воли для передачи вооружения, уже физически находящегося на территории Европы, но еще не задействованного для отражения российских атак.
В понедельник, 12 января, должна состояться критически важная встреча с международными партнерами по поставкам дефицитных ракет для систем противовоздушной обороны.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 11 января.
По словам главы государства, вопрос защиты украинского неба стал ключевым во время сегодняшнего доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Стороны подробно разобрали статус текущих поставок: что уже в пути, а какие запросы по-прежнему остаются нереализованными.
Первым приоритетом для Украины остаются ракеты к системам ПВО. Завтрашние переговоры будут посвящены именно ускорению этих поставок.
«Говорил с главкомом Сырским, прежде мы говорили с главкомом о ПВО и поставках от партнеров: что в пути, что необходимо и какие запросы до сих пор не реализованы, что ускорить. Первый приоритет — это ракеты для ПВО. В частности, завтра одна из встреч, на которой мы будем об этом говорить», — сказал президент.
Зеленский подчеркнул, что у Украины есть четкая информация о наличии необходимых ракет на складах европейских стран. Они должны быть переданы украинским защитникам неба уже сейчас.
Президент призвал партнеров к новым вкладам в эту программу для поддержки обороноспособности Украины.
«Нужны новые взносы партнеров в программу PURL, нужны и поставки со складов в Европе: ракеты на складах есть, и мы об этом знаем, и знаем об этом все — должны быть у наших защитников неба», — добавил он.
Сотрудничество с США и скорость принятия решений
Министр обороны Рустем Умеров доложил президенту о результатах коммуникации с американской стороной. И, как уже было сказано, Украина уже формирует график дальнейших переговоров.
«Украина в этом процессе максимально конструктивна и скора. Мы не затягиваем время, в отличие от России», — подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, по словам мэра столицы Виталия Кличко, Киев не способен полностью защититься от атак РФ. И ситуация в городе критическая. Противовоздушная оборона «не располагает необходимыми ресурсами, чтобы эффективно отражать атаки даже в Киеве», поэтому, в частности, столица срочно нуждается в дополнительных системах ПВО, чтобы защитить население от российских воздушных ударов.
Между тем жители Киевщины перекрывают дороги из-за экстренных отключений света. На этот раз отключение электричества связано с массированными атаками РФ на совпадающие с морозами энергосистему.