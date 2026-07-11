Patriot / © Getty Images

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Запуск производства ракет-перехватчиков в системы противовоздушной обороны Patriot в Украине может занять не менее 12 месяцев. При этом ускорить реализацию проекта способна Германия, уже создавшая собственную производственную базу для перехватчиков PAC-2.

Об этом говорится в статье Reuters.

Как отмечает агентство, заявление президента США Дональда Трампа о готовности разрешить Украине производить американские ракеты Patriot стало важным дипломатическим успехом для президента Владимира Зеленского. В то же время, эксперты предупреждают, что наладить производство быстро не удастся.

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Ракеты Patriot остаются критически важными для украинской системы ПВО, поскольку они способны перехватывать российские баллистические ракеты.

«Patriot — это единственное оружие в арсенале Киева, способное остановить российские баллистические ракеты. В этом месяце Украина сбила всего четыре из 54 гораздо более быстрых баллистических ракет, запущенных Россией», — пишет Reuters.

В то же время, по данным агентства, у предложения Трампа пока нет четких практических механизмов реализации. Сам президент США признал, что не проводил предварительных консультаций с компаниями Lockheed Martin и Raytheon, производящими ракеты-перехватчики Patriot.

Эксперты также сомневаются, что производство ракет PAC-2 компании Raytheon или более современных PAC-3 от Lockheed Martin удастся запустить в сжатые сроки.

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«Я буду очень удивлен, если это произойдет быстрее чем через 12 месяцев. Я бы предполагал, что потребуется гораздо больше времени», — заявил эксперт по ракетному вооружению Норвежского института оборонных исследований Фабиан Гоффманн.

Для сравнения, Reuters приводит пример сотрудничества Raytheon с европейской компанией MBDA. Соглашение о производстве перехватчиков GEM-T для систем PAC-2 в Германии стороны подписали еще в 2024 году, однако первые поставки ожидаются только в начале 2027 года. Переговоры по организации производства PAC-3 в Германии до сих пор не завершились.

По мнению авторов материала, именно Германия может стать ключевым партнером Украины по ускорению этого процесса, ведь уже сформировала собственную производственную цепь для изготовления перехватчиков PAC-2.

Два источника Reuters, осведомленные о ходе переговоров, сообщили, что новые ракеты, скорее всего, будут производить в Германии или другой европейской стране, где это безопаснее. После войны производство могут перенести в Украину.

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Эксперты обращают внимание, что нынешние мировые темпы производства Patriot не соответствуют масштабам российской ракетной угрозы. По их оценкам, Россия ежегодно выпускает не менее 700–800 баллистических ракет «Искандер» и гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Учитывая, что для гарантированного перехвата одной баллистической ракеты обычно используют три ракеты Patriot, ежегодная потребность может составить около 2400 перехватчиков.

«Даже при наличии лицензионной производственной площадки в Украине достичь такой цифры будет очень и очень тяжело, если вообще возможно», — подчеркнул Гоффманн.

В прошлом году Lockheed Martin поставила чуть более 600 ракет PAC-3. Компания планирует увеличить производство примерно до 2000 единиц в год к 2030 году. В то же время, по оценке Гоффманна, украинское предприятие потенциально могло выпускать около 200–300 ракет-перехватчиков ежегодно.

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Ранее сообщалось, что организация собственного производства ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине может занять несколько лет, причем первыми с конвейера сойдут не самые новые модификации.

Мы ранее информировали, что Россия сможет произвести более 1400 ракет «Искандер-М», прежде чем Украина сможет выработать свой первый перехватчик Patriot.

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