Ракеты Storm Shadow "почти безошибочно" атаковали российскую логистику – Минобороны Британии

Ракеты радиусом действия в 300 км Лондон передал Киеву 11 мая 2023 года.

Оружие, которое передала Украине Британия, имеет "значительное влияние" на ход войны. В частности, речь идет о ракетах Storm Shadow.

Об этом заявил министр обороны Великобритании во время слушаний в Палате общин парламента 26 июня, передает Sky News.

Бен Уоллес отметил, что ракеты Storm Shadow "оказали значительное влияние на поле боя" в Украине.

"Насколько мне известно, их точность и способность эффективно поражать цель по замыслу украинцев была почти безошибочной", – сказал глава Минобороны Британии.

По его словам, это оружие "почти безошибочно" атаковало российскую логистику.

Также он отметил, что Великобритания поощряет международных партнеров предоставить Украине свои системы дальнего поражения.

Напомним, в США прокомментировали заявление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, который угрожал ударами по "центрам принятия решений" через HIMARS и Storm Shadow. В США напомнили ему, что Крым – это Украина.

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