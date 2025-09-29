- Дата публикации
Ракеты Tomahawk: авиаэксперт объяснил, как оружие переломит ход боев
Эксперт объяснил, как эти ракеты могут изменить характер войны на истощение.
Передача Украине крылатых ракет Tomahawk способна не просто усилить ВСУ, а кардинально переломить ход войны, превратив ее в экспоненциальное угасание для России.
Такое мнение высказал авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации им. Антонова Валерий Романенко в эфире телеканала «Общественное».
Романенко убежден, что благодаря мощности и дальности этих американских ракет Украина сможет наконец-то нанести удары по самым критическим военно-промышленным объектам агрессора.
Удар по ВПК России
Эксперт подчеркнул, что Tomahawk — это не просто дальнобойное, а очень мощное оружие. Ракета несет боевую часть весом 450 кг, что значительно превышает возможности украинских беспилотников. Дальность полета Tomahawk может составлять около 1500 км или даже больше.
По словам Романенко, в зоне поражения окажутся два основных завода в РФ, которые выпускают «Шахеды», а также предприятия, производящие ключевые ракеты: Х-101, «Калибр», «Кинжал» и баллистические «Искандер».
«Если Украина способна будет наносить удары крылатыми ракетами по этим предприятиям, Россия просто сдувается, и война на истощение для России будет экспоненциально затухать», — подчеркнул Романенко.
Стратегия «параллельной войны»
Эксперт объяснил, что современная война — это «параллельная война», где основной смысл состоит в выведении из строя тыловой инфраструктуры врага, а не только в боях на линии фронта. Он напомнил, что Россия пытается это делать с Украиной, но безуспешно, поскольку украинский тыл в значительной степени защищен и поддерживается Европой.
Если Украина получит дальнобойное оружие — будь то Tomahawk или другие средства — она сможет эффективно «достать» предприятия российского ВПК.
Выведение из строя этих критических компонентов лишит Россию возможности осуществлять последующие массированные удары по украинским тылам, что неизбежно приведет к изменению характера боевых действий и приблизит завершение войны к истощению в пользу Украины.
Напомним, в Кремле тем временем делают заявления о возможных поставках Украине американских крылатых ракет Tomahawk.
Тем временем США действительно обсуждают просьбу Украины о Tomahawk.