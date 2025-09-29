Ракеты Tomahawk: авиаэксперт объяснил, как оружие переломит ход боев

Tomahawk для Украины / © Википедия

Передача Украине крылатых ракет Tomahawk способна не просто усилить ВСУ, а кардинально переломить ход войны, превратив ее в экспоненциальное угасание для России.

Такое мнение высказал авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации им. Антонова Валерий Романенко в эфире телеканала «Общественное».

Романенко убежден, что благодаря мощности и дальности этих американских ракет Украина сможет наконец-то нанести удары по самым критическим военно-промышленным объектам агрессора.

Удар по ВПК России

Эксперт подчеркнул, что Tomahawk — это не просто дальнобойное, а очень мощное оружие. Ракета несет боевую часть весом 450 кг, что значительно превышает возможности украинских беспилотников. Дальность полета Tomahawk может составлять около 1500 км или даже больше.

По словам Романенко, в зоне поражения окажутся два основных завода в РФ, которые выпускают «Шахеды», а также предприятия, производящие ключевые ракеты: Х-101, «Калибр», «Кинжал» и баллистические «Искандер».

«Если Украина способна будет наносить удары крылатыми ракетами по этим предприятиям, Россия просто сдувается, и война на истощение для России будет экспоненциально затухать», — подчеркнул Романенко.

Стратегия «параллельной войны»

Эксперт объяснил, что современная война — это «параллельная война», где основной смысл состоит в выведении из строя тыловой инфраструктуры врага, а не только в боях на линии фронта. Он напомнил, что Россия пытается это делать с Украиной, но безуспешно, поскольку украинский тыл в значительной степени защищен и поддерживается Европой.

Если Украина получит дальнобойное оружие — будь то Tomahawk или другие средства — она сможет эффективно «достать» предприятия российского ВПК.

Выведение из строя этих критических компонентов лишит Россию возможности осуществлять последующие массированные удары по украинским тылам, что неизбежно приведет к изменению характера боевых действий и приблизит завершение войны к истощению в пользу Украины.

Напомним, в Кремле тем временем делают заявления о возможных поставках Украине американских крылатых ракет Tomahawk.

Тем временем США действительно обсуждают просьбу Украины о Tomahawk.