Ракеты Tomahawk для Украины: Коваленко ответил, на что они способны и есть ли в них потребность

Наличие дозвуковых крылатых ракет Tomahawk (Томагавк) большого радиуса действия как тактического, так и стратегического назначения, о которых якобы говорилось в Плане победы Владимира Зеленского, требует ряд условий для их использования.

Об этом говорилось в сообщении военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко.

Эксперт прокомментировал статью в New York Times о том, что в Плане победы украинского президента Владимира Зеленского якобы присутствовал запрос на ракеты Tomahawk.

"Честно говоря, в речи Владимира Зеленского я не услышал фразы: "Да, мы спрашивали ракеты Tomahawk", а услышал их упоминание в контексте публикаций в СМИ и утечке конфиденциальной информации. В общем, это две большие разницы, сказать утвердительно: "Да" и упомянуть", – отметил Коваленко.

Он также предоставил 4 аргумента против того, чтобы спрашивать для Украины Tomahawk.

Ракеты "Томагавк": способны ли они изменить ситуацию

По словам Коваленко, дальность поражения цели во всех возможных модификациях ракеты "Томагавк" превышает экспортные требования к ракетному вооружению, которые ограничиваются 300 км.

"Мы никогда, легально, не получим хотя бы по международным требованиям к экспорту ракетного оружия ракету с дальностью свыше 300 км", — пояснил Коваленко.

Во-вторых, как напомнил эксперт, Tomahawk – это ракета не воздушного, не сухопутного, а исключительно морского базирования, так что все ее пусковые находятся в подводных или надводных носителях.

"То есть если мы делаем запрос на ракеты Tomahawk, то параллельно мы должны делать запрос на подлодку, например, класса "Огайо", или ракетный эсминец типа Arleigh Burke. Если мед, то ложкой", — добавил он.

Третий пункт против, по словам Коваленко, даже при наличии у Украины ракетного эсминца типа "Arleigh Burke" с боекомплектом ракет Tomahawk и полностью готовым, профессиональным экипажем, является транспортировка такого судна к Черному морю. Через проливы Дарданеллы и Босфор, по действующей конвенции Монтре, по мнению эксперта, это невозможно.

"В-четвертых. Допустим, каким-то фантастическим образом ракетный эсминец типа "Arleigh Burke" с боекомплектом ракет Tomahawk и неизвестно откуда полностью готовым, профессиональным экипажем оказывается в Черном море и швартуется в порту Одессы. 9М723, Х-31П, Х-59/69, дроны-камикадзе и давно не было слышно противокорабельных П-800 "Оникс", а они... В результате, в считанные дни ракетный эсминец типа "Arleigh Burke" с боекомплектом ракет Tomahawk и неизвестно откуда полностью готовым, профессиональным экипажем оказывается на дне Черного моря", – объяснил Коваленко.

Именно по этим причинам Коваленко негативно отреагировал на статью The New York Times относительно ракет Tomahawk для Украины.

"Как оно было на самом деле, знает только тот, кто принимал участие в составлении Плана победы и рекомендовал, если это правда, разместить в нем такой запрос. Но, поверьте мне, я бы никогда себе не позволил такое рекомендовать президенту, если бы я имела Такую возможность. Это вопрос профессионального достоинства, не впадать в хайп на запоминающихся громких названиях, ведь с таким успехом можно было бы порекомендовать и запрос на ракету Minuteman III...» – пояснил Коваленко.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал партнеров за утечку информации о просьбе Украины в ракетах Tomahawk, которая должна быть конфиденциальной.

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