Ракеты Tomahawk для Украины: станет ли это "серебряной пулей" – ответ эксперта

Возможная передача Украине американских ракет Tomahawk не станет «серебряным шаром», который кардинально изменит ход войны, а ответные ядерные угрозы Кремля являются лишь привычной истерикой и блефом.

Такую оценку ситуации дал военный эксперт Иван Ступак, призвав украинцев не возлагать чрезмерные надежды на «чудо-оружие».

По словам Ивана Ступака, реакция россиян на разговоры о «Томагавках» эволюционировала от «нервно отстраненной» до «откровенных угроз ядерными ударами». Однако эксперт считает, что это только истерика, которая есть «в крови Российской Федерации».

«Это попытка сделать так, чтобы этих ракет в Украине не было. Нет, и более спокойно в России живут», — объяснил он.

Почему 20 ракет «не сделают погоду»: трезвый расчет

Эксперт призвал не считать «Томагавки» «вандервафлей» (чудо-оружием), которое мгновенно изменит ход событий. Он привел два ключевых аргумента, почему их влияние будет ограничено:

Речь идет о небольшой партии, максимум 20-25 штук. Для реального эффекта, как это было, например, в Ираке, требовались массовые пуски по несколько десятков ракет одновременно.

Часть ракет неизбежно будет сбита российской противовоздушной обороной.

«Ну, все они в цель не прилетят, часть будет, к сожалению, сбита. Мы должны это понимать. И еще раз погоды, к сожалению, они не изменят», — подчеркнул Ступак.

Иван Ступак напомнил, что подобная истерическая реакция со стороны Кремля была уже неоднократно. Россия также рисовала «красные» и «пурпурные» линии и угрожала ядерной войной перед передачей Украине западных танков и самолетов F-16.

Ну, передали нам там 50-60 танков западных, ну, ничего не произошло. Потом такая же истерия была с самолетами… Ну передали нам 20-25 этих самолетов. Ситуация не изменилась», — отметил эксперт, подытоживая, что нынешние угрозы являются лишь продолжением той же тактики устрашения.

Напомним, президент США Дональд Трамп представил свою внешнеполитическую доктрину «мир через силу». На примере урегулирования в Газе он объяснил свой подход: сначала максимальное применение военной силы для демонстрации «бессмысленности последующей войны», а затем формирования широкой международной коалиции для заключения соглашения.

Для Украины, как пишет The Times, это может означать предоставление дальнобойных ракет Tomahawk, которые Трамп уже обсуждал с Зеленским, а также усиление международного давления на Россию для принуждения к миру.