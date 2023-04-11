"Рамштайн-11": когда и где состоится, кто возглавит и что станет приоритетом украинской делегации

Формат "Рамштайн" объединяет более 50 стран. Одиннадцатое заседание состоится на авиабазе Рамштайн в Германии.

Одиннадцатое заседание Контактной группы по обороне Украины формата "Рамштайн" состоится 21 апреля на военно-воздушной базе в Германии. Возглавит личную встречу Контактной группы по обороне Украины глава Минобороны США Ллойд Остин.

Об этом говорится в сообщении Военно-воздушных сил США в Европе, пишет "Радио Свобода".

Во время "Рамштайна-11" министры обороны и другие высокопоставленные должностные лица оборонной сферы обсудят "продолжающийся в Украине кризис и разнообразные проблемы безопасности, перед которыми встают союзники и партнеры США".

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что приоритетом украинской делегации на "Рамштайне-11" остаются системы противовоздушной обороны.

Также встанет вопрос предоставления Украине бронированной техники и снарядов для тяжелой артиллерии 155 калибра и средств радиоэлектронной борьбы.

Напомним, формат "Рамштайн", объединяющий более 50 стран мира, был начат с целью коллективной поддержки Украины.

Ранее сообщалось, что в НАТО считают, что россияне пытаются компенсировать низкое качество в технике и командовании в боях за Бахмут на Донетчине количеством "пушечного мяса" .

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