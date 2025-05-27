Разрешение бить по базам РФ западными ракетами: Forbes написал о запасах Украины

Больше нет никаких ограничений относительно дальности оружия, поставленного Украине, но есть ли само оружие

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Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил 26 мая, что Берлин, а также Великобритания, Франция и Соединенные Штаты продлили разрешение Украине использовать оружие западных поставок для широкомасштабных атак на военные цели в любой точке России.

Об этом пишет Forbes.

Издание называет это разрешение ознаменованием «окончательного конца древнего самонавязанного табу».

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«Однако заявление Мерца может вызвать у Киева разочарование, поскольку украинские военные, вероятно, потратили большую часть ракет далекой дальности, полученных в 2023-2024 годах», — отмечает издание.

В то же время перспективы могут улучшиться, если Германия, в частности, наконец-то передаст такое оружие Украине.

Также со ссылкой на газету Le Monde, в Forbes напомнили заявление Мерца об отсутствии ограничений.

«Больше нет никаких ограничений по дальности оружия, поставленного Украине — ни британцами, ни французами, ни нами, ни американцами. Это значит, что Украина теперь может защищаться, например, атакуя военные позиции в России… За очень редкими исключениями она этого не делала до недавнего времени», — сказал Мерц.

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Так какие ракеты имеет Украина и что дает это разрешение европейских лидеров?

Какие ракеты находятся на вооружении ВСУ

Ключевыми в перечне находящихся на вооружении ВСУ дальнобойных систем — французско-британские крылатые ракеты SCALP-EG/Storm Shadow, а также американские ATACMS, запускаемые с установок HIMARS и M270.

Осенью 2024 г. эти ракеты уже применялись против целей в России, несмотря на ядерные угрозы со стороны Кремля.

«Формально западные союзники разрешали такие удары только по целям, связанным с непосредственной угрозой Украине. Новое решение упраздняет эти ограничения», — пишет Forbes.

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Однако, как отмечают военные эксперты, все еще открыты вопросы инвентаризации.

По оценкам, к осени 2024 года Украина получила менее 50 ракет ATACMS и уже израсходовала часть из них в серии ударов. По SCALP/Storm Shadow, Украина, вероятно, получила несколько сотен единиц, в том числе 40 ракет из Франции в январе.

Производство таких ракет ограничено: Франция и Британия вместе с Италией когда-то закупили 1600 таких боеприпасов, и часть из них либо использована, либо требует ремонта. Текущие мощности позволяют производить только 50-100 ракет SCALP в год, хотя Франция инвестировала два миллиарда евро для расширения производства.

Что касается немецких крылатых ракет KEPD-350 Taurus — мощного оружия с дальностью более 310 миль (499 км — ред.), то Берлин не разглашает передачу оружия Киеву.

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«Это признак того, что Германия может изменить свою политику по поставкам без лишнего политического давления», — комментируют источники в оборонных кругах.

Германия имеет на складах около 600 ракет Taurus, хотя часть из них нуждается в обновлении. Их потенциальное использование вместе со SCALP/Storm Shadow может позволить ВСУ наносить удары на глубину до 650 км — даже по военным объектам вокруг Москвы. Однако практическая дальность будет зависеть от условий пуска, в частности, высоты полета во избежание российской ПВО.

«Украинские военные могут получить стратегическое преимущество, атакуя российские базы бомбардировщиков, пусковые установки ракет и склады дронов еще на территории РФ. Такая тактика подпадает под принцип: „целься в лучника, а не в стрелу“», — говорится в издании.

Однако все решит наличие и количество боеприпасов и новые поставки оружия от западных партнеров.

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«Если у Украины нет достаточного запаса ракет или не получит значительное количество новых, разрешение на удары по России будет иметь лишь ограниченный эффект», — говорится в сообщении.

Напомним, Канцлер Германии Фридрих Мерц уже разъяснил подробности разрешения на удары дальнобойными ракетами по России. Решение об отмене ограничений на применение дальнобойного оружия, поставляемого в Киев, было принято несколько месяцев назад.

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