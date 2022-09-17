Разведка Британии: Россия может не устоять перед наступлением ВСУ в Луганской области, это подорвет стратегию Кремля

Оккупанты установили оборонительные рубежи между рекой Оскол и городом Сватово. Впрочем, пока неизвестно, имеют ли захватчики агрессорки России достаточно сил для обороны и противодействия ВСУ в Луганской области.

Об этом сообщила разведка Министерства обороны Великобритании.

"Россия, вероятно, считает сохранение контроля над этой зоной (река Оскил и городом Сватово — Ред.) важным, поскольку через нее проходит один из немногих основных маршрутов поставок, которые РФ все еще контролирует из Белгородской области", — отмечают в разведке.

Также специалисты отмечают, что данная линия обороны проходит вдоль границы Луганской области, которую Россия стремится "освободить" как одну из своих непосредственных военных целей.

"Любая существенная потеря территории на Луганщине однозначно подорвет стратегию России", — подчеркивают в Минобороны Британии.

Вероятно, Москва попытается вести упорную оборону в районе Сватового Луганской области. Впрочем, отмечают в разведке, непонятно, имеют ли российские силы достаточные резервы или достаточный моральный дух, чтобы "противостоять еще одному согласованному украинскому наступлению".

Напомним, почти семь месяцев идет война, которую Российская Федерация начала против Украины. Впрочем, президент-диктатор РФ Владимир Путин до сих пор не считает ошибкой полномасштабное вторжение в страну 24 февраля. Об этом во время пресс-конференции рассказал канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя телефонный разговор с главой Кремля.

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