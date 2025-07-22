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ТСН в социальных сетях

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Категория
Оружие
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Разведка показала, из чего состоит новый дрон РФ: китайские модули и Aliexpress

Новый БпЛА РФ — собран из доступных китайских компонентов, в том числе продукции CUAV Technology.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Шахеды

Шахеды / © ТСН

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало состав нового российского беспилотника, применяемого как фальш-цель и разведчик для выявления позиций украинского ПВО.

Об этом ГУР сообщило на официальном сайте.

По данным разведчиков, дрон имеет фюзеляж типа дельта-крыла, похожий на Shahed-136 («Герань-2»), но меньше по размеру. Особенность аппарата — все его компоненты китайского происхождения. Основную часть составляет электроника китайской компании CUAV Technology, в том числе автопилот, навигационные модули, антенны, датчики скорости и трубка Пито.

Несмотря на то, что в октябре 2022 года CUAV официально заявила о прекращении поставок в Украину и Россию, в 2023-м в РФ презентовали «собственный» БПЛА вертикального взлета, оказавшегося точной копией китайского изделия, доступного на Aliexpress.

В конструкции также использован двигатель и модуль зажигания бренда DLE, сервоприводы KST, FPV-камера Razer, модули передачи данных Mayatech RFD900X и ReadyToSky, регулятор питания Hobbywing Technology и аккумулятор HRB Power. Кроме того, дрон оснащен китайской копией австралийского передатчика RFD900X, способного работать на расстоянии до 40 км.

В ГУР добавляют, что подобные комплектующие Россия уже использовала в других беспилотниках: Гербера, Пародия, Shahed-136 и V2U.

Детали российского БпЛА / © ГУР Минобороны

Детали российского БпЛА / © ГУР Минобороны

Напомним, Украина совершила технологический прорыв в сфере военных разработок — на фронте уже используются FPV-дроны с оптоволоконным управлением, способные поражать цели на расстоянии более 40 километров даже в условиях интенсивной радиоэлектронной борьбы.

Эти беспилотники оснащены оптоволоконным кабелем, обеспечивающим прямой канал управления, полностью защищенный от влияния РЭБ.

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Дата публикации
Количество просмотров
91
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