Реально ли накрыть всю Украину РЕБ-"куполом" от реактивных "Шахедов": ответ эксперта

Реактивные дроны атакуют Украину / © tsn.ua

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В Киеве провели специальную операцию по созданию защитного "купола" радиоэлектронной борьбы против реактивных "Шахедов" с дистанционным управлением. Аналогичным к столичному РЭБ-"куполом" нужно прикрыть всю страну.

Об этом в комментарии УНИАН сказал Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия, офицер воздушных сил в резерве.

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Отвечая на вопрос, насколько это прорывное решение, ведь впервые удалось системно защитить целый город от mesh-управляемых дронов, и что это меняет в обороне городов, он заметил, что это лишь часть элемента эшелонированной системы противовоздушной обороны, которая должна быть в каждом городе.

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"Нужно учесть, что враг может быстро адаптировать все свои средства для того, чтобы переходить на другие частоты или использовать другие инструменты", - подчеркнул эксперт.

Храпчинский добавил, что отдельным вопросом остается использование искусственного интеллекта. В частности, фиксация определенного объекта и внесение его в базу для последующего поражения.

Также на вопрос о том, что враг руководит "Шахедами" через mesh-радиосвязь, относительно эффективности глушения этого канала, он подчеркнул, что это не альтернатива физическому сбитию.

"Это не гарантированный успех ущерба. Это лишь вмешательство в процесс выполнения боевой задачи и уменьшение количества сценариев применения вооружения", - сказал Храпчинский.

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Адаптация врага

Кроме того, на уточнение, как долго будет работать такая защита, прежде чем оккупанты найдут способ его обойти, эксперт отметил, что враг уже начал активно использовать другие эшелоны для пролета ударных беспилотников.

"Враг будет адаптироваться. Времени маловато. Надо иметь стратегическое мышление и выбирать инструменты, которые будут противодействовать будущим угрозам", - подчеркнул Храпчинский.

"Купол" над другими городами

Отвечая на вопрос, можно ли масштабировать такой "купол" на другие города - Харьков, Одессу, Днепр, города на западе Украины, что для этого нужно и реально ли таким образом прикрыть всю страну, он подчеркнул, что "надо прикрывать всю страну, нужно снабжать другие города такими средствами".

"Есть большое количество производителей средств радиоэлектронной борьбы, которые могут с этим помочь", – сказал эксперт.

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Он добавил, что здесь следует возвращаться к общей стратегии развития системы ПВО и говорить о сети центрической системы ПВО с распределенным перехватом, в которой используется большое количество разнообразных инструментов для противодействия угрозам.

"То есть мы оцениваем угрозу, понимаем, какие элементы используют враг для применения своего средства поражения. Мы действуем именно теми инструментами, которые срывают выполнение этой задачи", - сказал Храпчинский.

Напомним, советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш" сообщил, что над Киевом создали "купол" РЭБ против реактивных дронов с дистанционным управлением. По его словам, для управления такими беспилотниками россияне используют, в частности, технологию MESH-радиосвязи. Установленный на дроне радиомодем позволяет оператору с территории РФ управлять им и искать цели.

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