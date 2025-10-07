Решение Трампа по Tomahawk: станут ли уступки Путина "билетом" к отказу

Tomahawk / © Associated Press

Удары России по энергетической инфраструктуре Украины говорят о том, что Кремль находится в сложном состоянии.

Такое мнение в эфире КИЕВ24 озвучил Алексей Ежак, аналитик Национального института стратегических исследований.

Эксперт отметил, что атаки на украинскую инфраструктуру, а также летящие на европейские аэропорты дроны и воздушные шарики являются частью «новой фазы» войны. Основная цель таких действий — прекратить поставки украинского оружия, пытаясь хоть как-то изменить ситуацию к лучшему для себя.

«Удары по энергетике, никак не влияющие на ситуацию на фронте, это говорит, что Россия находится в таком сложном состоянии», — считает Ежак.

Он назвал это поиском логистических путей, чтобы вынудить Запад прекратить поддержку Украины.

Украина имеет зеркальный ответ на возможные национальные блэк-ауты. Аналитик напомнил, что были предупреждения, что в ответ на снижение генерации украинских атомных электростанций Украина может нанести удар по определенным линиям распределения.

Здесь достаточно ударить по определенным линиям распределения, так, чтобы было аварийное отключение атомных станций, по крайней мере временно. То же будет с Россией. Такие предупреждения были», — подчеркнул Ежак.

Это должно стать мощным сдерживающим фактором для Кремля.

Еж считает, что между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным должен состояться разговор, который решит, предоставит ли США Украине ракеты Tomahawk.

«Я думаю, разговор должен быть между Трампом и Путиным. Там будет выяснено, на что Путин готов пойти, чтобы Украина не била ракетами Tomahawk по болезненным местам. Если там будут определенные уступки Дональду Трампу, то, возможно, и не будет „Tomahawk“», — подчеркнул эксперт.

Еж уточнил, что «Tomahawk» — это ракета, которая может быть использована эффективно против важных для россиян объектов, которые не могут быть уничтожены дроном. Пусковые установки, которые могут обеспечить эти «лавы», находятся в Висбадене и других городах Европы.

Напомним, Путин в своем пропагандистском выступлении перед россиянами заверил, что противовоздушная оборона государства-агрессорки справится с американскими ракетами Tomahawk.