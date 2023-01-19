Республиканцы призвали Байдена немедленно передать Украине танки и дальнобойные боеприпасы

Они призвали Байдена и Шольца последовать примеру наших британских и восточноевропейских союзников.

Глава Комитета Палаты представителей США по международным делам Майкл Маккол и руководитель Комитета по вооруженным силам Майк Роджерс призвали власти США и Германии предоставить Украине танки и дальнобойные ракеты.

Об этом говорится в совместном заявлении республиканцев, которое было опубликовано 18 января.

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"Пора для правительств Байдена и Шольца последовать примеру наших британских и восточноевропейских союзников: танки Leopard-2, ATACMS и другие высокоточные боеприпасы большой дальности должны быть одобрены без промедления", — отмечается в документе.

Также законодатели напомнили, что затягивание с передачей Украине ЗРК Stinger и отказ от санкций против Nord Stream 2 не смогли предотвратить полномасштабное вторжение РФ в Украину, теперь украинцы расплачиваются своими жизнями.

Напомним, ранее сообщалось, что в США совершается формирование нового пакета военной помощи для Украины, стоимость которого может составить $2,6 млрд.

Кроме того, ранее мы информировали, что Канада готовится передать Украине мощный пакет военной помощи для защиты от российских захватчиков.

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