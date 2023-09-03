Резников назвал сумму помощи от западных партнеров с начала полномасштабной войны

С начала полномасштабного вторжения западные партнеры выделили Украине около 100 миллиардов долларов в виде военной помощи : вооружения, техники, боеприпасов.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью Укринформу.

"Если сегодня рассчитать и оценить все пакеты помощи, я думаю, уже около 100 миллиардов долларов мы получили за время полномасштабного вторжения", — отметил Резников.

По его словам, Украина получила в деньгах оружия и техники разной, патронов, снарядов и выстрелов около 100 миллиардов долларов.

"Только от США – более 50 миллиардов, уже под 60 подходит. Если это умножить на курс гривны, вы увидите, сколько это триллионов гривен", – подчеркнул Резников.

В то же время министр обороны отметил, что подавляющее большинство бюджета МОУ, предусмотренное Государственным бюджетом Украины, тратится на денежное довольствие военных и компенсации.

Тем временем главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный по телефону пообщался с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и поблагодарил за очередной пакет помощи, о котором США объявили накануне. Отметил и усилия, которые наши союзники прилагают для предоставления Украине истребителей F-16..

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