Резников показал работу новой станции радиоэлектронной разведки украинского производства – видео

Министр обороны Алексей Резников рассказал об испытаниях станции радиоэлектронной разведки RPS-7 Inhul украинского производства и показал видео.

Об этом Алексей Резников написал в Twitter.

По его словам, станция RPS-7 Inhul способна обнаруживать радары, системы ПВО и самолеты "на большом расстоянии", не уточняя дальность.

"Для того чтобы поражать, надо сначала обнаруживать. Поэтому это как раз компактная, очень легкая конструкция, мини-кольчуга. Поэтому я убежден, что такие мобильные комплексы очень нужны для Сил обороны. Поэтому я в восторге", — сказал он.

Министр также подчеркнул, что получение этой информации критически важно для артиллерии, которая "охотится" на российскую военную технику. Сейчас станция проходит тестирование перед официальной передачей украинской армии.

Резников рассказал об испытаниях украинской станции радиоэлектронной разведки

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