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Резников призвал предоставить ракеты до 300 км и пообещал, что Украина не будет атаковать территорию России

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Резников призвал предоставить ракеты до 300 км и пообещал, что Украина не будет атаковать территорию России

Скриншот с видео

Министр пояснил, что если бы Украина могла нанести удар на расстояния 300 км, российская армия была бы вынуждена проиграть.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что государству нужны дальнобойные ракеты с дальностью до 300 км, в то же время оно готово гарантировать, что это западное оружие не будет вовлечено в атаки на территорию России.

Об этом Резников сказал на совместном заседании украинского правительства и Еврокомиссии.

Он подчеркнул – "чтобы победить, нам нужно захватить стратегическую инициативу".

Министр призвал партнеров помочь с скорейшим установлением ПРО. В этом контексте он отметил желание государства получить системы Patriot и SAMP/T при первой возможности вместе с поставкой новых систем IRIS-T и NASAMS.

"Если бы у нас была возможность нанести удар на расстоянии 300 километров, российская армия не смогла бы обеспечивать оборону и была вынуждена проиграть. Украина готова предоставлять любые гарантии, что ваше оружие не будет вовлечено в атаки на российскую территорию. У нас есть достаточно целей на временно оккупированной территории Украины и мы готовы координировать цели с нашими партнерами", – заверил Резников.

Он также заявил о необходимости Украины в танках, бронетехнике, увеличении количества артиллерии, снарядов и оружия, способного превзойти и уничтожить средства радиоэлектронной борьбы и ПВО врага.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что дипломаты в приоритетном режиме ведут переговоры с союзниками по передаче реактивной авиации и ракет с дальностью поражения 300 км.

Экс-командующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес считает, что Украина получит несомненное преимущество на поле боя, если получит ракеты ATACMS с дальностью 300 км.
 
Заметим, по данным СМИ, вскоре США могут объявить о передаче Украине ракет GLSDB с дальностью до 150 км. Они будут иметь такое же влияние на ход боевых действий, как раньше системы HIMARS.

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Дата публикации
Просмотры
816
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