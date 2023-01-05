Резников рассказал о ситуации с изготовлением оружия в Украине: "Должны делать свое все"

Министр заявил, что украинские "Нептун", "Ольха", "Стугна", "Корсар" фантастически воюют на фронте, не хуже Javelin или NLAW.

В Украине упрощены все процедуры, позволяющие ускорить возможность поставить на вооружение ту или иную новую технологию. В планах – производить "все свое": пушки, снаряды, танки, самолеты, ракеты.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью телеканалу ICTV в рамках телемарафона "Единые новости".

"Открытая стадия этой войны повлекла за собой ускорение нашего понимания, что надо упростить определенные процедуры, нужно максимально быстро развивать национальный ВПК. Это тоже залог нашей независимости. Сегодня добрые партнеры дают, а завтра перестанут давать, поэтому мы должны делать свое все: от пушек, снарядов, танков, самолетов, ракет и так далее", – рассказал Резников.

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Он также напомнил, что западные партнеры не давали Украине противокорабельные системы Harpoon из-за опасений эскалации.

"Но когда именно наш, украинский "Нептун" отправил на дно по известному всем адресу флагман российского флота "Москву", после этого мы получили "Гарпуны". И таких примеров много. То есть нам начинают что-то давать, когда видят, что мы все равно это делаем. Когда мы начали использовать наши беспилотники, которыми начали наносить поражения, мы начали получать некоторые ударные дроны от наших партнеров", – рассказал глава Минобороны.

Поэтому, отметил он, в Украине упростили все процедуры, позволяющие ускорить возможность поставить на вооружение ту или иную новую технологию.

"Сегодня и частный сектор развивается, и государственный. Наши "Нептун", "Ольха", "Стугна", "Корсар" фантастически воюют на фронте не хуже Javelin или NLAW, а иногда даже лучше. Поэтому это точно сегодня вызов и возможности для украинского ВПК", – добавил министр.

"Самое главное – то, что протестировано в этой войне в Украине, завтра будет иметь знак качества номер один на любых рынках. Поэтому я яростно поддерживаю украинский ВПК и готов все, что от меня зависит, делать для них", – подчеркнул Резников.

Напомним, в ноябре 2022 года стало известно, что госконцерн "Укроборонпром" будет производить, разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику совместно с по меньшей мере шести странами-членами НАТО. Так, компания вместе с другими государствами уже создают совместные оборонные предприятия и строят линии производства боеприпасов замкнутого цикла.

В декабре Верховная Рада ратифицировала соглашение с Турцией, которое позволит построить в Украине завод по производству и обслуживанию беспилотников Bayraktar.

В декабре в "Укроборонпроме" анонсировали, что вскоре у государства будет на вооружении новый ударный беспилотник, который уже практически готов и проходит испытания.

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