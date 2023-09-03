Резников рассказал об обязательствах Украины не бить по России: детали

Министр обороны Алексей Резников рассказал об обязательстве Украины не наносить удары по территории страны-агрессорки России оружием НАТО, чтобы не втянуть страны Альянса в войну.

Об этом он сказал в интервью РБК.Украина.

"Поверьте, я не одно письмо обязательств написал, что мы не будем использовать их летальное оружие на территории официально признанного российского государства, мы будем использовать его только с целью деоккупации временно оккупированных территорий Украины. Временно оккупированные земли – это и те, которые были официально признаны международно в пределах наших границ по состоянию на 1991 год. Это означает Крым, Луганск, Донецк и все остальные", — говорит Резников.

По его словам, вопрос оккупированных территорий, в том числе захваченных еще с 2014-го, "чуть-чуть в начале беспокоил партнеров".

"Когда мы с вами, повторяюсь, "Нептуном" в апреле 22-го года затопили крейсер "Москва", мы после этого получили "Гарпуны". Получили "Гарпуны" – деоккупировали остров Змеиный, открылся зерновой коридор. Мы теперь нашим зерном кормим страны Африки и Азии и тому подобное", — подчеркнул глава Минобороны.

Напомним, министр обороны Алексей Резников озвучил три критерия для вступления Украины в НАТО. Один из них – это наличие гражданско-демократического контроля над Вооруженными силами – и в виде законодательства, и в виде реально построенной инфраструктуры.

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