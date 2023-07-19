Резников рассказал об украинских дронах, поступивших на вооружение ВСУ

По инициативе Минобороны было принято соответствующее постановление, которым упрощена постановка на вооружение украинских дронов.

Уже более 20 наименований украинских беспилотников поступили на вооружение Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников, сообщает Укринформ.

Во время выступления на пресс-конференции "как реализовать антикоррупционную политику в секторе обороны во время войны" Резников заявил, что в настоящее время уже собрано 82 чисто украинских производителей.

"Они вызвались делать, и мы на вооружение уже приняли более 20 новых дронов, которые сегодня очень удачно уничтожают орков и их технику", — подчеркнул министр.

Также Резников отметил, что по инициативе Минобороны было принято соответствующее постановление, которым упрощена постановка на вооружение украинских дронов.

Министр заявил, что раньше для того, чтобы новый дрон был поставлен вооружением ВСУ, нужно было ждать примерно 2 года, а сейчас этот процесс занимает три недели, если все сделано в соответствии с законодательством.

Резников отметил, что еще одним прорывом стало то, что доля прибыли на иностранные комплектующие при производстве дронов белая повышена до 25%.

"И третий прорыв – мы приняли постановление, которым упростили и убрали все сборы для ввоза комплектующих для разработки дронов", — указал министр.

Напомним, ранее сообщалось, что эксперты установили перечень западных компаний, чьи компоненты используются при производстве иранских беспилотников, которыми Россия атакует Украину.

Кроме того, ранее информировали, что Госспецтрансслужба Минобороны получила от Дании современные беспилотники для обследования территорий перед разминированием.

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