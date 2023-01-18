Резников рассказал, получит ли Украина боеприпасы 155 калибра и как продвигается сотрудничество с Израилем

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, будут ли поставлять Украине боеприпасы 155 калибра и как продвигается сотрудничество с Израилем.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

"Мы постоянно находимся в контакте с Ллойдом Остином, министром обороны США. Я знаю об их планах объемной помощи нам, в том числе, снарядам калибра 155. Но я не буду раскрывать этих планов, потому что нас слышат не только друзья, но и враги Что касается Израиля, то мы стараемся убедить государство Израиль, поскольку позиция нейтралитета в современном мире уже не работает, это война на существование или права силы. начнут их используя против населения государства Израиль. Поэтому мы их приглашаем к сотрудничеству в любом удобном для них формате. Но пока похвастаться успехом, я не могу", — отметил Алексей Резников.

Накануне стало известно, что Пентагон использует запасы боеприпасов в Израиле для военной помощи Украине в войне против РФ.

В то же время, для защиты от атак РФ Украина официально получит израильские технологии, связанные с разумным оповещением относительно ракет и дронов, о чем рассказал посол Украины в Израиле.

Напомним, Канада дополнительно передаст Украине 200 бронемашин Senator.

Об этом стало известно после переговоров между министрами обороны Украины и Канады.

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