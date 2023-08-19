Резников заявил, что Нидерланды и Дания дали зеленый свет на поставку F-16 Украине

Это произойдет после того, как украинские пилоты закончат все необходимые учения.

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что Нидерланды и Дания дали зеленый свет на поставку истребителей F-16 в Украину, но это произойдет после того, как украинские пилоты закончат обучение.

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Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Великолепные новости от наших друзей из Соединенных Штатов! Нидерланды и Дания дали зеленый свет на поставку истребителей F-16 в Украину после того, как наши пилоты завершат обучение", — заявил Резников.

Он отметил, что Украина обязательно докажет всем, что победа над Россией неизбежна.

"Украина доказала, что невозможно возможно. Наши военные доказали, что они способны быстро учиться. Вскоре мы докажем, что победа Украины неизбежна. Спасибо всем нашим партнерам и друзьям в США, Нидерландах и Дании", — добавил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что Дания подтвердила, что получила от Соединенных Штатов Америки одобрение на передачу Украине современных истребителей F-16.

Кроме того, мы ранее информировали, что Соединенные Штаты официально одобрили передачу самолетов F-16 из Дании и Нидерландов в Украину.

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