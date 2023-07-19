Резников заявил, что Украина получит истребители F-16 и назвал сроки

В Минобороны напомнили, что Украина и 11 стран-партнеров недавно подписали меморандум об обучении украинских пилотов на F-16.

Глава Министерства обороны Алексей Резников заявил, что Украина получит западные истребители F-16 в следующем году.

Об этом он заявил во время выступления на пресс-конференции "как реализовать антикоррупционную политику в секторе обороны во время войны".

Резников заявил, что Украина обязательно получит истребители F-16.

"Учитывая готовность инфраструктуры, пилотов и инженеров, партнеры будут принимать решения по их предоставлению", – сказал глава Минобороны.

Он напомнил, что Украина и 11 стран-партнеров недавно подписали меморандум, в котором говорится, что украинские летчики пройдут обучение на американских истребителях. Также обучение будут проходить инженеры-техники.

"Мы же здесь, в Украине, будем делать свое "домашнее задание": оценим способности наших аэродромов, где будут использоваться самолеты, и сделаем инфраструктуру для них (укрытие, снабжение, заправочные станции и др.). Как только будут готовы инфраструктура и пилоты, способны выполнять боевые задания, А инженеры будут готовы эту технику обслуживать, в этот момент партнеры будут принимать решение: "Ok, теперь самолеты! "Поэтому это немного займет времени. Оптимистично думаю, что это следующий год", — заявил Резников.

Напомним, ранее Алексей Резников сообщил, что уже более 20 новых наименований украинских беспилотников поступило на вооружение Вооруженных сил Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Министерстве обороны США считают, что переход украинских пилотов на F-16 займет годы и обойдется в миллиарды долларов.

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