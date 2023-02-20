Резников заявил о формировании танковых батальонов из Leopard и назвал количество

ВСУ ожидают формирования 6-7 батальонов, на вооружении которых будут танки Leopard 1.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что в Вооруженных силах Украины планируют сформировать как минимум два танковых батальона, на вооружении которых будут немецкие танки Leopard 2.

Об этом шла речь во время переговоров президента Украины Владимира Зеленского и главы США Джо Байдена.

"Я уверен, что будет как минимум два батальона танков Leopard 2. И у нас также, вероятно, будет шесть или семь батальонов из Leopard 1 с боеприпасами. Это будет коалиция. Разные страны предоставят эти танки Leopard 1. И также будут танки Challenger 2 и Abrams и легкие танки AMX-10 из Франции», – сказал Резников.

Резников выразил надежду на то, что танки Leopard 2 Украина получит до апреля 2023 года, однако их поставка будет зависеть от сроков подготовки экипажей ВСУ.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус говорил о том, что Германия рассчитывает передать Украине танки Leopard 2A6 в марте.

По срокам попадания танков с Запада на фронт Украины высказался и советник руководителя ОП Украины Михаил Подоляк. По его словам, " за месяц-полтора они уже должны быть на поле боя".

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