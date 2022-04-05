Резня в Буче должна снять любые колебания Запада по передаче Украине вооружения — Кулеба

О введении жестких санкций против РФ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после того, что российские кафиры совершили в Буче, у Запада больше не должно быть колебаний по введению жестких санкций против РФ, передает BBC.

«Резня в Буче должна снять любые колебания и нежелания на Западе по передаче Украине всех необходимых видов вооружения, включая самолеты, танки, реактивные системы залпового огня и бронированные машины для защиты нашей страны и ее освобождения от российских оккупантов. Это тоже касается и санкций», — сказал он.

Напомним, украинские защитники взяли под контроль город Припять и границу с Беларусью.

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