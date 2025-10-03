Tomahawk / © Associated Press

Реклама

Tomahawk представляет собой обычную крылатую ракету с высокой точностью, но ее возможность изменить ситуацию будет зависеть от численности поставок, а не от конкретной модификации.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.

В разговоре с телеканалом Романенко подчеркнул, что Tomahawk имеет типичные для крылатых ракет три системы наведения и по конструкции похожа на Taurus, но с большей дальностью. По его словам, ракету могут оснащать ядерной боеголовкой, однако для Украины, вероятно, будут выбираться модификации с осколочно-фугасной боевой частью.

Реклама

«Tomahawk является обычной крылатой ракетой. Никаких чудес. Она имеет три системы наведения», — отметил эксперт и добавил, что, по сути, эта ракета практически такая же, как Taurus, но с большей дальностью поражения.

Романенко пояснил также, что такие ракеты можно сбивать и для их перехвата в РФ разворачивали, в частности, истребители Миг-31 на севере.

«Tomahawk, как обычная крылатая ракета, сбивается. Истребители Миг-31 были специально развернуты на севере РФ для того, чтобы сбивать эти ракеты, которые должны были лететь из США через Северный полюс», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что, несмотря на высокую точность, сложных систем навигации и наведения в Tomahawk нет.

Реклама

«Ракета Tomahawk очень высокоточна, впрочем, сложных систем навигации и наведения у нее нет», — сказал он.

Далее Романенко подчеркнул главный тезис: «Если Украина и получит ракеты Tomahawk, то самым важным будет не модификация, а количество ракет, которые мы получим».

Он объяснил, что даже массовое применение дальнобойного оружия может быть эффективнее единичных, пусть и технически продвинутых, поставок.

Специалист напомнил, что впечатление ракет зависит и от систем ПВО.

Реклама

«Ведь Украина может сбивать российские ракеты и иногда это бывает 9 из 10 ракет, а иногда и все. Во время одного из ударов по Украине нашим военным удалось сбить 8 из 8 российских крылатых ракет», — сказал Романенко.

Романенко подытожил, что Tomahawk — высокоточная, но перехватываемая система, и что ее вклад в изменение обстановки будет определяться масштабом поставок и способностью ПВО противника.

Ранее сообщалось, что диктатор Путин в своем пропагандистском выступлении перед россиянами заверил, что противовоздушная оборона государства-агрессорки справится с американскими ракетами Tomahawk.

Мы ранее информировали, что Wall Street Journal сообщило о том, что США рассматривают возможность передачи Украине ракет Tomahawk и Barracuda.