РФ и Китай лидируют в производстве оружия: Рютте призвал США "подтянуться"

По словам генсека НАТО, у США сильный оборонно-промышленный комплекс, но производство оружия нужно увеличить еще больше.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в четверг, 13 марта, заявил, что все члены НАТО, в том числе и США, отстают от России и Китая в производстве вооружений.

Об этом пишет CNN.

"Нам нужно производить больше оружия. Мы делаем недостаточно. Ни в США, ни в Европе. Мы отстаем, если сравнивать с русскими и китайцами", – подчеркнул Рютте.

Он добавил, что у США сильная оборонная промышленность, но Америке придется приложить еще больше усилий и нарастить производство оружия.

Напомним, Рютте заявил, что, параллельно с мирными переговорами, необходимо работать над гарантиями безопасности для Украины. Он повторил, что прежде чем можно будет говорить о миротворческой миссии, следует достичь мирного соглашения.

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