РФ меняет "Шахеды" против дронов-перехватчиков: Боровик рассказал о новой проблеме

До 10 дронов на одну цель / © Associated Press

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Украинским дронам-перехватчикам для уничтожения одного российского «Шахеда» в редких случаях может потребоваться несколько аппаратов. Зафиксированы ситуации, когда на один вражеский беспилотник работали три, пять и даже десять перехватчиков.

Об этом рассказал основатель First Contact, участник боевых действий Валерий Боровик в эфире «Киев 24».

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По его словам, это не значит, что на каждый «Шахед» тратят одинаковое количество перехватчиков. Все зависит от мастерства пилотов, типа вражеского дрона и системы наведения.

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«Не всегда два интерцептора работали по одному „Шахеду“. Было и три, пять, десять», — отметил Боровик.

Он пояснил, что российские беспилотники также адаптируются к попыткам перехватить их. В частности, на них начали устанавливать системы, которые должны противодействовать атакам дронов-перехватчиков.

«Они начали ставить систему отвода тогда, когда идет на них атака перехватчика», — сказал военный.

Поэтому, по словам Боровика, нельзя говорить о фиксированном среднем показателе количества перехватчиков на один «Шахед».

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Реактивные дроны будет сложнее сбивать

Отдельно Боровик обратил внимание на реактивные беспилотники. На начальном этапе их перехват может быть сложнее, а эффективность будет зависеть от системы наведения, установленной на дроне-перехватчике.

«Если это не обученная из-за искусственного интеллекта система, если, например, она не столь быстро адаптирована к полю боя, то будет много в начале неудачных перехватов, а со временем будет нарабатываться эта система, и тогда будет сбит», — пояснил он.

В то же время возможности систем наведения могут быть разными. По словам Боровика, на дроны-перехватчики могут устанавливать даже минирадары.

«Вплоть до минирадаров…», — рассказал он.

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В то же время, оценивать реальную эффективность конкретных решений, по его мнению, можно будет после накопления достаточной статистики.

«Что будет конкретно в этих решениях, мы будем видеть результаты, опять же говорю, когда будет статистика», — отметил Боровик.

Он также спрогнозировал, что в дальнейшем на один уничтоженный вражеский дрон может понадобиться больше перехватчиков.

«Поэтому три, это, я думаю, пока хороший будет результат. Думаю, что будет больше дронов-перехватчиков на один сбитый дрон», — подытожил Боровик.

Напомним, речь уже шла о российском терроре дронами западных областей Украины. Воздушные атаки продолжаются без перерывов. Следствием стали десятки прилетов во многих городах. Есть раненые.

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