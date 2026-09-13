- Дата публикации
-
- Категория
- Оружие
- Количество просмотров
- 382
- Время на прочтение
- 2 мин
РФ меняет "Шахеды" против дронов-перехватчиков: Боровик рассказал о новой проблеме
Три, пять и даже 10 перехватчиков могут работать по одному «Шахеду». Боровик рассказал, почему нет фиксированного количества дронов.
Украинским дронам-перехватчикам для уничтожения одного российского «Шахеда» в редких случаях может потребоваться несколько аппаратов. Зафиксированы ситуации, когда на один вражеский беспилотник работали три, пять и даже десять перехватчиков.
Об этом рассказал основатель First Contact, участник боевых действий Валерий Боровик в эфире «Киев 24».
По его словам, это не значит, что на каждый «Шахед» тратят одинаковое количество перехватчиков. Все зависит от мастерства пилотов, типа вражеского дрона и системы наведения.
«Не всегда два интерцептора работали по одному „Шахеду“. Было и три, пять, десять», — отметил Боровик.
Он пояснил, что российские беспилотники также адаптируются к попыткам перехватить их. В частности, на них начали устанавливать системы, которые должны противодействовать атакам дронов-перехватчиков.
«Они начали ставить систему отвода тогда, когда идет на них атака перехватчика», — сказал военный.
Поэтому, по словам Боровика, нельзя говорить о фиксированном среднем показателе количества перехватчиков на один «Шахед».
Реактивные дроны будет сложнее сбивать
Отдельно Боровик обратил внимание на реактивные беспилотники. На начальном этапе их перехват может быть сложнее, а эффективность будет зависеть от системы наведения, установленной на дроне-перехватчике.
«Если это не обученная из-за искусственного интеллекта система, если, например, она не столь быстро адаптирована к полю боя, то будет много в начале неудачных перехватов, а со временем будет нарабатываться эта система, и тогда будет сбит», — пояснил он.
В то же время возможности систем наведения могут быть разными. По словам Боровика, на дроны-перехватчики могут устанавливать даже минирадары.
«Вплоть до минирадаров…», — рассказал он.
В то же время, оценивать реальную эффективность конкретных решений, по его мнению, можно будет после накопления достаточной статистики.
«Что будет конкретно в этих решениях, мы будем видеть результаты, опять же говорю, когда будет статистика», — отметил Боровик.
Он также спрогнозировал, что в дальнейшем на один уничтоженный вражеский дрон может понадобиться больше перехватчиков.
«Поэтому три, это, я думаю, пока хороший будет результат. Думаю, что будет больше дронов-перехватчиков на один сбитый дрон», — подытожил Боровик.
Напомним, речь уже шла о российском терроре дронами западных областей Украины. Воздушные атаки продолжаются без перерывов. Следствием стали десятки прилетов во многих городах. Есть раненые.