РФ меняет тактику ударов: почему Россия отказывается от ракет Х-101

РФ сокращает применение Х-101 и переходит на дроны

РФ меняет подход к ракетным ударам по Украине. И все меньше полагается на крылатые ракеты и переориентируется на другие способы поражения.

Об этом заявил военный эксперт и офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров на Radio NV .

«Больший акцент россияне делают на баллистику», — сказал он.

Одной из причин являются ограниченные возможности украинской противовоздушной обороны по ее перехвату, особенно учитывая риски по поставкам боеприпасов к системам Patriot.

Почему РФ меньше использует крылатые ракеты

Кроме баллистики, РФ активно применяет ударные беспилотники. Такая тактика позволяет врагу наносить значительный ущерб относительно дешевыми средствами, отметил эксперт.

Крамаров также указал на технические ограничения использования ракет Х-101. В частности, речь идет о проблемах с носителями — стратегическими бомбардировщиками Ту-95, что влияет на интенсивность их применения.

По имеющейся информации, еще в конце 2025 года российский оборонно-промышленный комплекс начал менять приоритеты, увеличивая производство комплектующих именно для баллистических ракет. В то же время ракеты комплексов С-300 и С-400, ранее использовавшиеся для ударов по наземным целям, в последнее время преимущественно применяются по своему основному назначению как средства противовоздушной обороны. Это связано с необходимостью отражать украинские атаки.

