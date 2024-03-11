РФ меняет удары ракетами на мощные авиационные бомбы: в ВСУ объяснили, что поможет противодействовать ФАБ-1500

Оккупационная армия России начала использовать на войне в Украине мощные авиационные бомбы ФАБ-1500. Это оружие изменило баланс на линии фронта. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко объяснил, что РФ начала активно использовать ФАБы или КАБы из-за денег. Ведь ракеты, которые россияне запускали раньше гораздо точнее, однако их производство было для них финансово затратным.

Об этом он рассказал 24 "Каналу".

"Это оружие несет страшную угрозу. Их использование – это вынужденный шаг для России, но, к сожалению, он имеет очень болезненное последствие для нас. Панацеей от них есть системы противовоздушной обороны. Именно они уничтожают самолеты, осуществляющие пуски КАБов", – пояснил Тимочко.

Он также отметил, что нужно найти способ ликвидировать вражескую авиацию – прежде всего на аэродромах, а кроме того, складские помещения, где хранятся эти бомбы. В этом Украине бы очень помогли американские истребители F-16.

F-16, по словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, это начало появления европейских и американских воздушных судов собственно на смену советскому флоту. В будущем у нас будут F-35 и другие современные самолеты. Нам нужно пройти авиационное усовершенствование.

Напомним, по данным СМИ, Дания передаст Украине первые шесть истребителей F-16 уже в конце весны.

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