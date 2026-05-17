РФ могла восстановить управление «шахедами» из Беларуси: «Флэш» объяснил, как именно
В конце зимы Силы обороны Украины смогли прекратить работу пунктов управления «Шахедами» с территории Беларуси.
Россия могла частично восстановить элементы радиоуправления ударными беспилотниками типа «Шахед» с территории Белоруссии.
Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов.
«Допускаю повторную работу пункта радиоуправления „шахедами“ с территории РБ, но уже на большой глубине с середины страны», — отметил он.
По словам Бескрестнова, во время комбинированной атаки 13 мая над территорией Украины вблизи белорусской границы зафиксирована работа радиомодемов на борту российских дронов.
Он напомнил, что в конце зимы Силы обороны Украины смогли прекратить работу пунктов управления «шахедами» с территории Беларуси.
«В конце зимы мы прекратили работу пунктов управления шахедами с территории Республики Беларусь. С тех пор мы не фиксировали активные попытки возобновить работу этих пунктов», — отметил советник министра.
Бескрестнов также объяснил технические причины, по которым прямое управление дронами непосредственно с территории РФ маловероятно.
«Расстояние до границ РФ от БПЛА составляет около 500 км. Поэтому прямой канал управления невозможен», — подчеркнул он.
Кроме того, по словам советника министра, даже расстояние до ближайшего дрона с модемом не позволяет обеспечить стабильную радиосвязь.
«Расстояние до ближайшего „шахеда“ с модемом также исключает возможность радиосвязи по цепочке», — пояснил Бескрестнов.
В то же время он подчеркнул, что сейчас речь идет только об единичных случаях.
«Пока это единичные случаи. Силы обороны Украины держат этот вопрос под контролем. Мы никогда не принимаем никаких мер, не имея 100% уверенности», — заявил Бескрестнов.
Ранее сообщалось, что род во время масштабной воздушной атаки российские войска запускали группы «Шахедов» вдоль границы с Беларусью, пытаясь кратчайшим путем прорваться в западные области Украины.
Мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский приказал усилить Черниговско-Киевское направление из-за угрозы из Беларуси.