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РФ накопила по 300 крылатых ракет Х-101 и "Искандер-К": как это повлияет на обстрелы Украины
Специалисты провели анализ ситуации и выяснили, как Россия будет применять ракеты.
РФ накопила по 300 крылатых ракет Х-101 и Искандер-К и это может повлиять на характер будущих обстрелов Украины, в частности, они более массированными.
Об этом пишут аналитики Defense Express со ссылкой на данные, предоставленные ГУР в ответ на запрос NV.
Российский ВПК к середине мая 2025 существенно нарастил производство дальнобойного ракетного вооружения. ЗРФ накопила более 300 ракет Х-101, предназначенных для применения из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160, а также около 300 крылатых ракет типа «Искандер-К».
Эти показатели свидетельствуют о возможном изменении подхода России к ракетным ударам по Украине, в частности относительно интенсивности и типа применяемых средств поражения.
Оценка темпов производства ракет РФ (май 2025 г.)
«Искандер-М» (баллистические ракеты) — 60-70 шт./мес
Х-101 (крылатые ракеты) — 60-70 шт./мес.
«Калибр» — 25-30 шт./мес
«Искандер-К» — 20-30 шт./мес
«Оникс"/"Циркон» — 20-30 шт./мес
«Кинжал» — 10–15 шт./мес
Х-32 — до 10 шт./мес
Запасы ракет РФ (май 2025 г.)
Ракеты С-300/400 — 11 000 единиц.
«Оникс"/"Циркон» — около 700
«Искандер-М» — 600
«Калибр» — 400
Х-101 — более 300
«Искандер-К» — почти 300
Х-22/Х-32 — до 300
«Кинжал» — более 100
KN-23 — 60
Как Россия будет применять ракеты: анализ ситуации
Анализируя приведенные данные, можно заключить, что Россия концентрирует внимание на ракетах наземного базирования, а также на аэробалистических средствах поражения воздушного запуска. Учитывая ограниченность ресурсов ПВО в Украине, в частности, дефицит систем Patriot, растет угроза новых массированных атак именно с применением высокоточных и сложных для перехвата ракет.
Напомним, война в Украине продолжается, а Россия уже готовится к следующему шагу.
Соединенные Штаты США призывают союзников по НАТО действовать быстрее и вкладывать средства.
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