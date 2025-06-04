РФ накопила по 300 крылатых ракет Х-101 и "Искандер-К": как это повлияет на обстрелы Украины

РФ накопила по 300 крылатых ракет Х-101 и Искандер-К / © Associated Press

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РФ накопила по 300 крылатых ракет Х-101 и Искандер-К и это может повлиять на характер будущих обстрелов Украины, в частности, они более массированными.

Об этом пишут аналитики Defense Express со ссылкой на данные, предоставленные ГУР в ответ на запрос NV.

Российский ВПК к середине мая 2025 существенно нарастил производство дальнобойного ракетного вооружения. ЗРФ накопила более 300 ракет Х-101, предназначенных для применения из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160, а также около 300 крылатых ракет типа «Искандер-К».

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Эти показатели свидетельствуют о возможном изменении подхода России к ракетным ударам по Украине, в частности относительно интенсивности и типа применяемых средств поражения.

Калибр / © Associated Press

Оценка темпов производства ракет РФ (май 2025 г.)

«Искандер-М» (баллистические ракеты) — 60-70 шт./мес

Х-101 (крылатые ракеты) — 60-70 шт./мес.

«Калибр» — 25-30 шт./мес

«Искандер-К» — 20-30 шт./мес

«Оникс"/"Циркон» — 20-30 шт./мес

«Кинжал» — 10–15 шт./мес

Х-32 — до 10 шт./мес

Обломки ракеты Циркон

Запасы ракет РФ (май 2025 г.)

Ракеты С-300/400 — 11 000 единиц.

«Оникс"/"Циркон» — около 700

«Искандер-М» — 600

«Калибр» — 400

Х-101 — более 300

«Искандер-К» — почти 300

Х-22/Х-32 — до 300

«Кинжал» — более 100

KN-23 — 60

Как Россия будет применять ракеты: анализ ситуации

Анализируя приведенные данные, можно заключить, что Россия концентрирует внимание на ракетах наземного базирования, а также на аэробалистических средствах поражения воздушного запуска. Учитывая ограниченность ресурсов ПВО в Украине, в частности, дефицит систем Patriot, растет угроза новых массированных атак именно с применением высокоточных и сложных для перехвата ракет.

Напомним, война в Украине продолжается, а Россия уже готовится к следующему шагу.

Соединенные Штаты США призывают союзников по НАТО действовать быстрее и вкладывать средства.

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